Da Bach un viaggio sulle note. Nel fantastico mondo di Fresu

A un anno esatto dal concerto “Altissima Luce”, che ha emozionato e incantato il pubblico presente, l’Opera di Santa Maria del Fiore e Musicus Concentus offrono un altro straordinario evento nella Cattedrale di Firenze: “Back to Bach – Special Edition” con Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura, Uri Caine e I Virtuosi Italiani

L’appuntamento è per giovedì alle 21.15, con ingresso gratuito ma solo su prenotazione al link https:duomo.firenze.ititeventi9726back-to-bach-special-edition.

Un progetto inedito che trae origine da “Back to Bach” del 2012, eseguito nella Chiesa di San Fermo a Verona per la rassegna “Musica e Arte Sacra”. La musica traccia un percorso da sogno che parte da Bach e arriva al contemporaneo, nel quale una reciproca relazione di sensi rivela la compenetrazione tra musica barocca e improvvisazione jazz. Ritmo e armonia danno voce all’anima e ne scorrono le declinazioni, in una danza che accarezza le diversità stilistiche e ne afferra le affinità, una felice rilettura del repertorio colto attraverso nuove vesti sonore. Un concerto di forte impatto emotivo e scenografico, con le sezioni dell’ensemble e i solisti che entreranno in scena da direzioni diverse della Cattedrale, attraversando il silenzio con note suadenti e profonde.

O.Mu.