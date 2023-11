"Da Bach a Chiambretti: 4 secoli di musica in scena a Figline"

Un programma effervescente per gli Amici della Musica che stasera alle 21 vedono il pianista genovese Andrea Bacchetti al Ridotto del Teatro Comunale Garibaldi di Figline affrontare l’intrigante viaggio musicale "Da Bach a Piero Chiambretti, 4 secoli di musica in televisione". Domani alle 16 è la volta del terzo recital dedicato a Franz Schubert del pianista Paul Lewis che proporrà al Teatro della Pergola la Sonata n. 4 in la minore D. 537, la Sonata n. 9 in si maggiore D. 575, la Sonata n. 18 in sol maggiore D. 894. Domenica (ore 21) al Teatro Niccolini è previsto Paradise Lost, un affascinante viaggio di note, che spazia da Ravel a Messiaen, da Stravinskij a Wolf, da Purcell ai grandi autori romantici.