Da Arianna Meloni a Sangiuliano. FdI in città pensando a Schmidt

Lo stato maggiore di Fratelli d’Italia oggi in città con più di uno sguardo alle comunali di giugno. Se infatti sulla carta oggi non dovrebbe esserci alcun annuncio ufficiale riguardo la candidatura a sindaco del centrodestra le voci di una discesa in campo imminimente dell’ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt si fa sempre più insistente. Al Teatro del Maggio Musicale, con tanto di saluti istituzionali del sindaco Nardella, per il congresso cittadino oggi saranno comunque presenti il responsabile nazionale dell’organizzazione Giovanni Donzelli, il ministro Gennaro Sangiuliano, la responsabile della segreteria politica del partito Arianna Meloni, sorella maggiore della premier Giorgia e il senatore Paolo Marcheschi.

Ci saranno anche i vertici cittadini e regionali come Alessandro Draghi, Jacopo Cellai e Francesco Torselli. Tutti insieme per parlare della Firenze del futuro. Ed è proprio il coordinatore cittadino Cellai a introdurre la giornata di oggi parlando di "un partito che crede fortemente negli iscritti e nella vitalità della propria sede, come luogo politico e culturale". FdI, dice Cellai, è "un partito che si sente pronto a governare Firenze con gli alleati del centrodestra aprendosi ai tanti movimenti e comitati che non si riconoscono nel Pd e nelle altre forze di sinistra. Che punta sulle proposte concrete". "Sulla sicurezza – prosegue – che passa dalla realizzazione di un CPR per la Toscana ad un impiego diverso della PM, debitamente motivata, formata e attrezzata. Sul raddoppio del reparto antidegrado, presidi sul territorio come quello mai realizzato da Nardella in piazza Santa Maria Novella, vigile di quartiere vero e non solo annunciato". E ancora: "Sulla mobilità, perché il trasporto pubblico deve essere un’alternativa vantaggiosa e non un obbligo ideologico. La tramvia ad oggi non ha dato i risultati di riduzione del traffico tanto attesi e l’impiego dei viali di circonvallazione in assenza di alternative per la mobilità privata in grado di sopperire al drastico taglio delle sedi stradali e delle corsie previste non fa pensare certo ad un miglioramento: i due tunnel previsti dal PD per il tram a Bagno a Ripoli non sono mai neppure progettati e un’alternativa e’ necessaria. Dobbiamo realizzare un piano parcheggi che sostenga residenza e attività commerciali". "Si deciso alla nuova pista dell’aeroporto, per tutelare sorvolati e creare lavoro e indotto – conclude Cellai – basta con il multificio perché display sulle preferenziali come in Ztl e via i velocar e un progetto vero per il parco della Cascine".