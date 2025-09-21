Da 10 giorni senza linea telefonica. Lettera del sindaco: disagi enormi

Da oltre dieci giorni, la frazione di Villore, e alcuni paesi vicini, nel Comune di Vicchio, sono senza linea fissa per telefoni e internet. Un disagio tanto maggiore se si pensa che nella zona i cellulari hanno scarsissima linea. L’area interessata, oltre a Villore, è quella di Trasassi, Voltignano, Casa Giulio, il Prato, La Fonte, Campogianni, Fattoria Ciabattini, Ampinana e Paterno. Tanti paesei sparsi nella campagna, dei quali un gruppo di cittadini di Villore ha deciso di farsi portavoce, scrivendo una lettera aperta per lamentare i disagi. "Se ci fossero delle emergenze - scrivono - chi si prenderà la responsabilità? Chi pagherà le conseguenze di tale mal servizio?". Gli abitanti di Villore descrivono anche la frustrazione di chi è soggetto al guasto: "I cittadini - scrivono - attendono e non possono far altro: non ci sono responsabili rintracciabili il tutto viene gestito da numeri verdi che rispondono, ma poi faticano a evadere le richieste e a dare informazioni".

Per tale motivo hanno deciso di scrivere e rivolgersi ai giornali: "Ci rivolgiamo alla stampa - affermano nella lettera - per dare visibilità a tale disservizio di una società che dovrebbe fornire un servizio a tutti i cittadini e non solo a chi abita in città o in paesi di una certa rilevanza. È incredibile che nel 2025, a fronte di una quotidianità sempre più Smart, ciò possa accadere". Intanto, dopo la prima segnalazione giunta in Comune, il sindaco Francesco Tagliaferri ha scritto una pec a Tim, chiedendo un intervento urgente. Lettera nella quale, dopo aver esposto la questione, il primo cittadino scrive: "Sono state effettuate ripetute segnalazioni al servizio clienti, da oltre 10 giorni. E non si è ancora provveduto a effettuare l’intervento sul guasto". E aggiunge: "I cittadini sono impossibilitati a usare il telefono fisso. Questi disservizi si sono già presentati in altri periodi. Il territorio risulta pressoché privo di copertura di telefonia mobile e wifi. Ritengo necessario che la vostra azienda individui e adotti con urgenza soluzioni strutturali. Tali disservizi hanno ricadute sulla sicurezza dei cittadini, in quanto le aree interessate non dispongono di coperture alternative di rete mobile, rendendo perciò impossibili le comunicazioni in caso di emergenza".

