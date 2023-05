Cutaia e i colpevoli del Maggio "Potremmo anche chiedere i danni"

di Lisa Ciardi

Otto milioni e mezzo di euro da trovare entro luglio, ma anche il lavoro pe individuare le responsabilità del dissesto del Maggio Musicale. Questi gli impegni con i quali si è chiusa l’audizione del commissario straordinario Onofrio Cutaia nella Commissione Controllo di Palazzo Vecchio. "Entro luglio 2023 - ha spiegato Cutaia - la Fondazione Maggio deve avere titoli certi per circa 8,5 milioni. Il bilancio 2022 ha registrato un rosso di circa 6 milioni e a oggi il 2023 potrebbe chiudere con altri 2,5 milioni. Il secondo bilancio in rosso consecutivo farebbe scattare la liquidazione coatta amministrativa". Il commissario conta comunque di raggiungere il traguardo, sommando risorse pubbliche e private, il sold out degli ultimi spettacoli e i tagli di alcune rappresentazioni (anche se gli artisti potrebbero chiedere penali per un milione di euro). "La rappresentazione più costosa - ha detto il presidente della Commissione, Jacopo Collai (FdI) - sarebbe stata i Maestri Cantori di Wagner: cinque date per quasi 1,5 milioni di euro".

"Siamo pronti a lavorare per sostenere il commissario del Maggio – ha commentato il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi - ma non si può prescindere dall’accertamento delle responsabilità di chi ha prodotto questa situazione e di chi doveva vigilare e non lo ha fatto. Nello stesso periodo in cui a Firenze si produceva un buco di bilancio, altre Fondazioni lirico sinfoniche chiudevano in pareggio o in attivo". "Bene che si accertino le responsabilità – ha commentato il sindaco Dario Nardella -. Siamo i primi a volerlo visto che Comune e MetroCittà hanno messo ingenti risorse, che i bilanci della Fondazione sono sempre stati approvati all’unanimità col parere favorevole dei sindaci revisori e che il Comune, quando ha avuto segnalazioni, ha indicato di procedere alla revisione delle spese".

"Massima collaborazione" è stata ribadita da Nicola Armentano e Luca Santarelli, capigruppo Pd e Lista Nardella, mentre toni critici sono arrivati da Italia Viva. "Non si può tacere – il commento di Mimma Dardano e Barbara Felleca (Iv) - che è mancato il controllo sull’aspetto finanziario". "La gestione Pereira era fuori scala - hanno detto Dmitrij Palagi e Antonella Bundu (Sinistra Progetto Comune) -. Lo diciamo dal 2019". "Il sindaco - ha affermato Federico Bussolin (Lega) - poteva interrompere la strada imboccata ma non ha fatto nulla". "Nardella, come presidente della Fondazione – hanno detto il deputato Alessandro Amorese e il senatore Paolo Marcheschi (Fdi) - dovrebbe spiegare come sia stato possibile non accorgersi della gestione economica sciagurata".