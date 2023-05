"Custodi digitali" Rapporto tra bambini e schermi informatici

Oggi e domani alle 17,30 in biblioteca, primi due appuntamenti di "Custodi digitali" affidati ad Alice Di Leva, pedagogista e ricercatrice, e a Matteo Maria Giordano, consulente scolastico e media educator: parleranno del rapporto tra bambini e schermi, buone abitudini, strategie e consigli pratici per educare al digitale nelle due fasce di età 0-6 anni e 6-10 anni. E’ il progetto che mette a confronto istituzioni, scuole, educatori, famiglie, medici e professionisti sull’importanza della tecnologia e su come sfruttarla al meglio senza che influisca in negativo sulla crescita dei ragazzi. Il terzo e ultimo incontro sarà il 23 maggio su "Sovraesposizione all’uso di cellulari e videogiochi nell’infanzia: effetti sul neurosviluppo e rischi correlati" con Alba Cornelia Murano, neuropsichiatra infantile e Milvia Innocenti, logopedista della Asl.