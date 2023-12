Cursano: "Ferita aperta, il sistema non funziona"

"Dopo qualche giorno di tregua, di nuovo i locali di San Lorenzo sono stati presi di mira dai malviventi". Aldo Cursano, presidente della Confcommercio fiorentina, non usa mezzi termini. "È una ferita aperta che non si riesce a rimarginare – spiega –, neppure con la mobilitazione straordinaria delle forze dell’ordine di queste ultime settimane". E ancora: "Ogni giorno continuo a raccogliere lo sgomento dei colleghi imprenditori che, aprendo la propria attività, non sanno mai cosa aspettarsi e vivono con una paura costante che logora l’animo perché si sentono esposti al rischio di furti, rapine, atti di vandalismo e aggressioni personali.. Ma non basta: raccolgo anche, sempre più spesso, l’avvilimento degli agenti di polizia: madri e padri come noi, che spesso anche con grande sacrificio personale si impegnano a tutelare l’ordine e la sicurezza in città, ma poi vedono vanificato il proprio operato". Cursano torna poi sul tema dei controlli: "È evidente che il sistema politico, istituzionale e giudiziario – spiega –del nostro paese non è in grado di dare efficacia a quanto fanno le forze dell’ordine, come non è in grado di dare efficacia alla voglia di collaborare delle associazioni e dei tanti comitati di cittadini che sono nati spontaneamente; non è in grado di valorizzare quanti si impegnano a stare dentro le regole, ma non riesce neppure a punire chi si macchia di un reato. E, quindi, non garantisce quella sicurezza che è necessaria per la tenuta e la crescita della nostra città e di tutta la nazione".