"Curiosità e gusto": il mercatino mensile resta fino a dicembre

I mercatini mensili "Curiosità e gusto" promossi dalla Pro Loco proseguiranno, in via sperimentale, sino alla fine del 2023. Una delibera della giunta dispone la proroga ogni secondo mercoledì del mese da marzo a giugno e da settembre a dicembre, con orario 7-19. La scelta è maturata per dare uno strumento in più in una difficile congiuntura economica che non ha consentito la piena ripresa dopo la pandemia. Al termine della sperimentazione si valuterà l’opportunità di inserire i mercatini mensili nel Piano comunale.