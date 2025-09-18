Cure e riabilitazione. L’Asca chiede una ’casa’. In cento da Paulesu

Un presidio silenzioso ma pieno di dignità. Ieri, davanti a Palazzo Vecchio, oltre cento persone – familiari, operatori, pazienti – si sono ritrovate per chiedere ancora una volta ciò che dovrebbe essere scontato: un luogo sicuro, stabile, dove portare avanti attività di riabilitazione, sostegno e cura per chi ha subito lesioni cerebrali gravi. Sono i membri e i sostenitori di Asca, l’associazione che da anni si occupa delle persone con cerebrolesioni acquisite, in particolare di quei 1.200 fiorentini – dai 14 agli 80 anni – che dopo incidenti stradali, ictus o traumi cranici vivono su una sedia a rotelle e necessitano di supporto quotidiano, psicologico, sanitario e riabilitativo.

Dopo il presidio si è tenuto un incontrato nel Salone de’ Dugento con l’assessore al Welfare Nicola Paulesu, a cui è stato chiesto, ancora una volta, una sede fissa, degna, stabile, dopo due anni di promesse e rimpalli. Finora, però, nulla si è concretizzato. "Siamo delusi, arrabbiati, esausti. Ogni giorno è una lotta e la politica ci ha lasciati soli. Da due anni ci sentiamo ripetere le stesse parole: stiamo lavorando. Ma noi soffriamo ogni giorno che ci svegliamo". Paulesu, dal canto suo, fa sapere che "ci siamo resi disponibili ad incontrare l’associazione nelle prossime settimane e a fare il punto tra un mese per capire le ipotesi che sono concretamente percorribili. Non abbandoneremo nessuno".

