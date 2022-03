Cup 2.0, prenotare esami e visite è più facile

Firenze, 27 marzo 2022 - Fino a domani il centro di prenotazioni dell’Asl Toscana centro non sarà in funzione. Perché si stanno trasferendo 150mila prenotazioni dal vecchio al nuovo sistema Cup 2.0 che sarà attivo da martedì, con l’ausilio di venti ingegneri informatici. Chi ha già fatto la prenotazione non deve fare nient’altro che presentarsi all’ambulatorio nel giorno e all’ora fissata: tutta la transizione avverrà automaticamente. Ma da martedì prenotare esami e visite diventerà più facile e lo si potrà fare su più canali. Ne abbiamo parlato con Leonardo Pasquini, direttore del Cup e dell’Urp dell’azienda sanitaria.

Che cos’è il Cup 2.0?

"E’ il sistema di prenotazione unico della Regione Toscana. Già attivo nell’Asl Toscana centro per Pistoia, Prato, Empoli, e da gennaio scorso anche a Careggi, sarà in funzione da martedì anche per tutta l’area fiorentina".

Cosa cambia per i cittadini?

"Aumentiamo i canali di accesso e semplifichiamo il sistema delle prenotazioni. La novità più importante riguarda la possibilità di fare prenotazioni online per visite specialistiche, esami strumentali e prelievi del sangue sulla piattaforma regionale www.prenota.sanita.toscana.it".

Come si fa?

"E’ semplicissimo. Collegandosi alla piattaforma basta inserire il codice fiscale e il numero della ricetta elettronica. A quel punto il sistema in automatico cercherà la disponibilità della prestazione nella zona distretto di residenza del cittadino oppure in una zona che più gli è comoda o anche dove trova un posto libero prima. Si può cercare in autonomia e qualsiasi ora della giornata. Questo alleggerirà molto anche il carico di lavoro sui sistemi tradizionali".

Si potrà prenotare anche con i vecchi sistemi? Quali sono i canali di prenotazione?

"Si può prenotare ai Cup dei presidi Asl. Al call center 055.54.54.54 dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18.30 e il sabato dalle 7.45 alle 12.30. Ma si può fare la prenotazione anche in farmacia, ce ne sono 400 nei territori Asl che hanno aderito al progetto. Sono stati abilitati alla prenotazione anche i medici di famiglia, le associazioni di volontariato che vogliono aderire, e gli istituti privati convenzionati".

Si potrà prenotare ancora più facilmente anche attraverso l’App Toscana in Salute.

"In questo caso non c’è bisogno neppure di inserire il codice fiscale e il numero di ricetta elettronica, perché l’App li troverà automaticamente".

Per le disdette?

"Il sistema anche in questo caso è semplificato. Entro le 48 ore precedenti si potrà disdire o spostare l’appuntamento sulla piattaforma. Non c’è bisogno del codice di prenotazione, bastano il codice fiscale e il numero di ricetta elettronica".

Chi prenota tramite call center come fa a ricevere il foglio di prenotazione?

"A conclusione della telefonata sarà dato un codice pin di cinque cifre. Chi vorrà avere in mano il foglio di prenotazione e le istruzioni di preparazione all’esame potrà andare sempre sulla stessa piattaforma. Con codice fiscale e numero di ricetta elettronica si accede a tutti i dati: inserendo il codice si potrà stampare il foglio di prenotazione e tutte le altre informazioni".

Come si paga il ticket?

"Oltre ai sistemi tradizionali che resteranno attivi ai totem o punti gialli, è attivo i sistema PagoPa non solo su internet e ai totem ma anche in tutti gli uffici postali, in banca, in tutte le tabaccherie e dai benzinai. Con questo sistema in automatico viene chiusa la posizione debitoria e non si dovrà consegnare all’Asl o all’ambulatorio alcuna ricevuta".