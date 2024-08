Cuore e montagna. La saggia felicità di Mario Curnis

"Ci siamo dimenticati di come si abita il mondo. Bisogna tornare a casa". Un libro per chi ama la montagna in tutte le sue declinazioni e possibilità di fruizione. Curnis è stato in parete con quattro generazioni di scalatori, i più grandi. Ha affrontato Alpi, Ande, Himalaya, più volte l’Everest, ma "la vera vetta è la casa, sempre: per te che torni salvo e per chi è rimasto ad aspettarti. (...) E sii felice di dove arrivi, non è necessario raggiungere la cima, (...) l’alpinismo è innanzitutto gioia". "La montagna ti insegna tante cose, ma la serietà devi averla imparata prima; devi essere già maturo quando affronti una parete, altrimenti il rischio è alto. Puoi essere protetto, puoi avere il casco, ma ciò che conta è quello che hai nella testa. In montagna devi essere preparato alla solitudine e pronto a soffrire e devi farti bastare poco; nello zaino ci va il minimo indispensabile".

Mario però non è stato solo un alpinista, ha conosciuto fin da bambino la fame, le privazioni e la fatica del lavoro, poi via via ha incontrato il successo e il fallimento, la malattia, la depressione e la rinascita, sempre con al fianco la moglie Rosanna, con la quale vive in una baita lontano da tutto. Loro, insieme, hanno piantato mille alberi e spostato le montagne ("Mai arrendersi" è il motto di Mario). Quella di Curnis è una storia di riscatto, dignità, coerenza, ribellioni, rischi, rivincite e resurrezioni. Di come si possa cadere, combattere e rialzarsi. Ma è anche una lezione di semplicità e di armonia con l’ambiente, il racconto di come si possa, con pochi mezzi e rinunciando al superfluo, ottenere il risultato più difficile: la felicità. Perché la felicità non costa nulla ed è accanto a noi, posata sul ramo di un albero o nascosta sotto la neve. Quella di Mario è una storia unica e irripetibile, ma che parla delle vite di tutti. La sua memoria non descrive il fascino di un mondo che non c’è più, ma quello di un mondo come potrebbe essere ("Io non ho mai voluto essere servo di qualcosa o di qualcuno. I soldi comprano soltanto le cose in vendita e io non sono mai stato in vendita").

Questo libro non è una biografia. Procede per ricordi. A fare da filo conduttore, tra flashback, aneddoti e frammenti di diario, è la saggezza del suo sguardo da “capo indiano”, l’indipendenza di giudizio con la quale analizza e interpreta le sue vicende personali, l’alpinismo di ieri e di oggi, la sobrietà, l’ascolto della natura, la vita e la morte, la solitudine e l’amicizia, il lavoro e la passione. La felicità, sempre.

Mario Curnis

Diciotto castagne-La montagna,

il bosco, la felicità Rizzoli