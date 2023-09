"Cuore dei Campigiani: 2 nuove ambulanze a Campi Bisenzio"

Quando si dice l’importanza di fare rete sul territorio. E dare seguito in modo concreto a progetti che altrimenti resterebbero di restare solo sulla carta. In questo caso fra associazioni di volontariato, gli stessi volontari e i cittadini. Ed è stato proprio grazie a questa rete che la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio ha inaugurato due nuove ambulanze per il servizio sanitario. Un traguardo ambito da tempo e raggiunto grazie ai fondi raccolti con il cinque per mille dei soci e dei cittadini, "sensibili – spiega il presidente dell’associazione, Settimo Lipani - da sempre all’importanza di avere nel loro Comune un presidio sanitario adeguato. Ma grazie anche a un contributo di Banda Albereta, associazione che da anni si occupa di solidarietà, non solo a Campi Bisenzio, e al fondamentale finanziamento da parte dei volontari. Di tutto ciò ne siamo orgogliosi". Presenti, fra gli altri, anche gli assessori Lorenzo Ballerini e Simona Pizzirusso e il consigliere Marco Monticelli (FareCittà): "Un altro passo in avanti – ha detto Ballerini – per rafforzare una presenza e un impegno".

Pier Francesco Nesti