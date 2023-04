Cuore calcianti, una raccolta per i bimbi autistici

Prima di scendere sul sabbione di Santa Croce, le quattro squadre che si sfideranno il 10 (Bianch-Azzurri) e l’11 (Rossi-Verdi) giugno si prodigano in iniziative per mantenere alta la tradizione, il contatto con il territorio, l’impegno sportivo e sociale. Solo per citarne alcune, i Bianchi il 20 maggio terranno la tradizionale benedizione della bandiera in Santo Spirito e proseguiranno nelle prossime settimane gli allenamenti per le strade del rione.

Gli Azzurri hanno dimostrato un cuore grande il primo aprile, dedicando – e contribuendo con le somme di iscrizione – una giornata in piscina a Novoli insieme ai e in favore dei ragazzini con autismo. I Verdi hanno fatto una grande Pasqua dietro alla Curva Fiesole con distribuzione delle uova di cioccolato ai tifosi più piccoli. I Rossi invece parteciperanno a Isolotto in festa, la due giorni che questo fine settimana si terrà al campo di via Pio Fedi, disputando sabato pomeriggio un’amichevole contro i "Neri" di Brescia.

Carlo Casini