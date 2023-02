Firenze è la quarta città europea più ricca di cultura

Gli Uffizi

Firenze, 21 febbraio 2023 – Firenze regina d'Europa per la cultura. E' quanto emerge da un'indagine di Bounce, l'app di ricerca dei depositi bagagli nelle metropoli di tutto il mondo, che ha usato dei parametri, quali il numero di musei, sale da concerti, biblioteche e teatri, per stilare la classifica delle città più 'colte' d'Europa.

Il capoluogo toscano si piazza quarto, con un punteggio di 7,85 su 10, dopo Venezia, Edimburgo e Amsterdam e prima di Milano. A Firenze ci sono 22,33 musei ogni 100mila persone, oltre a 7,44 teatri e 6,58 biblioteche. Va peggio per le sale da concerti ogni 100mila persone, che raggiungono solo quota 1,72, contro l'indice di 10,45 per Venezia. Le ricerche di attrazioni culturali a Firenze sono state 159mila nell'ultimo anno, superiori a quelle per Venezia (157.640), ma nettamente inferiori su Edimburgo, che ha sfiorato le 690mila ricerche 'culturali' annuali.

Un patrimonio culturale, quello di Firenze, che nel 2022 i turisti sono tornati ad apprezzare, con ricadute estremamente positive sull'economia locale. Secondo i dati della Camera di commercio, infatti, “la decisa ripresa dei flussi turistici non ha solo supportato il terziario, ma ha anche contribuito a mantenere l’intonazione dei consumi interni su ritmi comunque intensi (+2,8%) nonostante ancora in decelerazione sul 2021 e inferiori ai ritmi del valore aggiunto”. I consumi turistici sono stati sicuramente rilevanti, anche se ancora, sottolinea l’ufficio studi della Camera di commercio di Firenze, il differenziale con il 2019, in termini di presenze complessive, è ancora, in base ad una prima stima, del -15%.