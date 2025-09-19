Firenze, cubo nero e documenti Unesco. Il ministero al Comune: “Dateci la valutazione d’impatto”

Firenze, 19 settembre 2025 – Una richiesta di chiarimenti con una postilla: rispondere entro lunedì 22 settembre. È la missiva partita dal ministero dei Beni Culturali con destinazione Palazzo Vecchio. All’interno, nero su bianco, c’è una domanda chiara e tonda sul Cubo Nero che oggi svetta sullo skyline di Firenze dalla zona dell’ex Comunale: inviare al ministero la cosiddetta HIA. Cioè?

L’Heritage Impact Assessment, la valutazione di impatto sul patrimonio che deve precedere le nuove costruzioni all’interno del perimetro Unesco di Firenze. Il documento è necessario per valutare l’impatto positivo o negativo di uno o più progetti di trasformazione che influiscano su valori, attributi, autenticità e integrità dei siti Patrimonio Mondiale. Si tratta di un documento previsto dal Consiglio internazionale per i monumenti e i siti (noto anche con l’acronimo Icomos) che fornisce consulenza al Comitato del patrimonio mondiale dell’Unesco.

Ma soprattutto di un documento in grado di dimostrare se l’impatto del progetto di restyling dell’ex Comunale sia stato pesato adeguatamente dal Comune con uno studio di valutazione che rispetti i dettami Unesco. Il ministero chiede anche ogni altra informazione utile a capire se le linee guida operative della Convenzione sul Patrimonio Mondiale siano state rispettate. Adesso toccherà al Comune rispondere tramite i suoi uffici tecnici.

L’area protetta dall’Unesco infatti inizia proprio all’intersezione tra corso Italia e via Solferino dove sorge il Cubo Nero che ha preso il posto dell’ex Comunale abbattuto. Per settimane è stato al centro di roventi polemiche e anche degli accertamenti della procura di Firenze. La stessa ha aperto un’indagine contro ignoti per verificare la correttezza delle pratiche edilizie e urbanistiche dopo l’acquisto dell’immobile da parte del gruppo Hines e la trasformazione in aparthotel per fini turistici e residenziali.

Una certezza però al momento c’è. Come confermato nei giorni scorsi al Qn-La Nazione alla rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unesco di Parigi, guidata dall’ambasciatore Liborio Stellino, non è arrivata nessuna richiesta sull’immobile.

Tradotto: durante il piano di recupero, né quando nel 2020 venne modificato il progetto e la commissione paesaggistica di nomina comunale prima, la Soprintendenza poi, diedero l’ok alla costruzione del cubo, si ritenne opportuno informare l’Unesco che avrebbe avviato subito le verifiche con organismi tecnici indipendenti, come l’Icomos.

Per capire il complesso iter, infatti il nastro va riavvolto: la Rappresentanza permanente trasmette le richieste dall’italia al Comitato del Patrimonio Mondiale, dopo averle ricevute dal ministero della Cultura, a sua volta interessato dal Comune responsabile del sito Unesco. Proprio quello che, adesso il ministero della Cultura chiede di sapere da Palazzo Vecchio.

Si tratta di un passaggio vincolante? No. O almeno non per legge. Ma i rischi, nel caso di qualche intoppo ci sono. Fra tutti, quello di essere depennati dalla lista dei siti protetti.

Due casi lo dimostrano. Il primo è quello del 2021 a Liverpool che perse il prestigioso status. Qui a intervenire fu il Comitato che ha il potere di emettere parere negativo alla modifica dell’area e, nei casi più estremi, depennare il sito dal Patrimonio Mondiale.

Un altro caso simile è invece in discussione a Vienna, dove da anni è in corso un braccio di ferro con l’Unesco per il progetto di un hotel ritenuto di volume eccessivo rispetto allo skyline della capitale austriaca, tanto da finire nella lista del patrimonio mondiale in pericolo. Una black list schivata per ben due volte da Venezia. In caso di chiarimenti da parte di Palazzo Vecchio invece tutto sarebbe sistemato.

Intanto in città i fiorentini continuano ad essere divisi sul giudizio estetico della copertura dell’ex teatro comunale e degli altri edifici che oggi ospitano residenze di lusso. A parlare è il verdetto del sondaggio promosso da La Nazione e chiuso negli scorsi giorni. Nove fiorentini su dieci hanno bocciato il Cubo. Sono stati 7.210 i lettori che hanno partecipato al nostro sondaggio: il 74% dei votanti non vorrebbe più vedere il cubo nero, ovvero lo abbatterebbe. Di contro, l’opzione ’mi piace’ è stata la meno votata in assoluto con appena il 4,6% delle preferenze.

Un altro 13,8% dei votanti ha detto di non essere contento della nuova struttura cliccando ’non mi piace’. Questo vuol dire che i giudizi negativi sul complesso immobiliare sfiorano il 90%. C’è poi un 7,6% di fiorentini che invece vorrebbe vedere un colore diverso dall’ormai famoso ’brunito.