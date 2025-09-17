Cubo nero, giudizio negativo del ministro Giuli: “Firenze poteva essere amministrata molto meglio”

Firenze, 17 settembre 2025 – Il Cubo nero? “Il giudizio non può che essere negativo”. A dirlo è il ministro della Cultura Alessandro Giuli a margine del seminario ‘Cambiamento climatico e tutela del paesaggio tra cultura, natura e identità” che si tiene al Santa Maria della Scala di Siena. "Siamo sbalorditi – ha aggiunto il ministro –, sappiamo che Firenze poteva essere amministrata molto meglio sotto il profilo della tutela del paesaggio urbano”.

A fine agosto il ministero della Cultura aveva chiesto alla Soprintendenza una relazione urgente per far luce sull’iter procedurale e sui provvedimenti autorizzativi che hanno portato alla realizzazione della torre con cubo bianconero, costruita accanto all’ex Teatro Comunale. Una richiesta che era arrivata direttamente dagli uffici centrali del ministero guidato da Alessandro Giuli, preoccupati per le forti polemiche scoppiate a Firenze e per il clamore nazionale suscitato da un intervento che molti definiscono un "pugno nell’occhio" in piena area Unesco.

Una settimana fa, intanto, è stata respinta la richiesta di istituire una commissione d’indagine per fare piena luce sul restyling dell’ex Teatro Comunale. Sei voti contrari (Pd, Avs e Lista Funaro), due a favore (FdI e Lista Schmidt). A sostenerla erano stati i gruppi di opposizione.