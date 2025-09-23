Cubo nero di Rimezzano: è rivolta. Il flash mob rallenta il traffico

Per circa mezz’ora dalle 8 di ieri mattina, una ventina di persone ha camminato su e giù per via del Carota, in mezzo alla stretta strada, creando qualche difficoltà al traffico e lamentele da parte di chi si è ritrovato al volante in fila e ha fatto tardi a un appuntamento o nel portare i figli a scuola. È la protesta pacifica, definita flash mob, organizzata dall’Associazione Valle di Rimezzano che prosegue la sua mobilitazione contro il progetto di ampliamento dell’International School of Florence.

L’intenzione della scuola americana è di unificare sulla collina di Bagno a Ripoli anche le altre due sedi. Il progetto prevede la costruzione di edifici per un totale di 9.500 metri quadri più 2.500 di parcheggi interni ed esterni accanto alla villa storica che attualmente ospita la scuola per accogliere tutti i suoi 800 studenti. Attualmente sono 230 ragazzi. Proprio la mole di traffico che aumenterebbe sulla stretta e a doppio senso di marcia via del Carota, dove non passano mezzi pubblici, è una delle preoccupazioni dei cittadini che si sono riuniti nell’associazione.

Con il loro flash mob hanno voluto dimostrare anche ai genitori degli studenti dell’ISF i disagi che il raddoppio della scuola potrebbe portare. Durante il flash mob erano presenti due pattuglie dei carabinieri per vigilare. Hanno partecipato, in solidarietà dei manifestanti, i consiglieri Andrea Orsini e Laura Franchini (Pd), Francesca Cellini (Bagno a Ripoli Futura) e Emanuele Bazzaco (Cittadinanza attiva). La sera prima all’Antella l’associazione aveva messo in scena il concerto "Woodstock a Rimezzano" con canti e strumenti per difendere in musica la valle di Rimezzano. Pochi giorni fa attraverso il nostro giornale, la direttrice e legale rappresentante dell’International School of Florence Sharyn Baddeley aveva ribadito la necessità della scuola di un ampliamento con progetto "ancora in corso di valutazione: aspettiamo dal Comune le istruzioni sulle modifiche da apportare" ribadendo lo "spirito di collaborazione per evitare "un cubo nero", avere un progetto ipogeo integrato nel paesaggio e per ridurre il più possibile i disagi sulla comunità".

Con i rappresentanti dell’associazione, ha detto la direttrice, "abbiamo invano tentato un incontro per instaurare un dialogo costruttivo". "Abbiamo ricevuto una sola richiesta di incontro – replica Neri Fadigati, dell’associazione Valle di Rimezzano – il 15 settembre, con risposta entro il 17. In due giorni non era possibile riunirci col direttivo per discuterne". Ma sono disponibili a un incontro, "aperti a qualsiasi opportunità di dialogo e confronto".