Crusca, dieci nomine per rinforzare l’attività di ricerca e di formazione

Il collegio degli Accademici della Crusca, riunito in seduta straordinaria, ha nominato 10 nuovi accademici, cinque corrispondenti italiani e altrettanti esteri. Tra gli accademici corrispondenti italiani nominati Francesco Bausi, Fabrizio Franceschini, Giuseppe Polimeni, Paolo Trovato e Maria Teresa Zanola. Tra gli accademici corrispondenti esteri Patrick Boyde, Cesáreo Calvo Rigual, Roman Govorukho, Franco Pierno e Roman Sosnowski. Il corpo accademico risulta ora composto da 102 accademici, suddivisi in tre classi: gli accademici ordinari (44) e quelli corrispondenti, a loro volta suddivisi in italiani (23) ed esteri (34), oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accademico ad honorem. "Con queste nomine l’Accademia della Crusca rinforza la propria attività di ricerca e di alta formazione, guardando ai tradizionali ambiti di studio che le sono propri, ma anche a nuovi orizzonti di ricerca e di promozione della nostra lingua, grazie soprattutto all’intensificarsi dei rapporti con gli studi di linguistica italiana all’estero" sostiene il presidente della Crusca, Paolo D’Achille.

Tra i nuovi accademici Bausi è professore ordinario di filologia della letteratura italiana all’Università di Firenze. Le sue principali linee di ricerca riguardano la filologia e la letteratura del Medioevo e del ,Rinascimento, con particolare riguardo alle ’tre corone’, Dante, Petrarca e Boccaccio; la letteratura e la storia della cultura italiana tra Otto e Novecento, la filologia e la metrica. Poi ci sono Franceschini, ex docente all’Università di Pisa di linguistica italiana, materia di cui è ordinario alla Statale di Milano Polimeni. Trovato, invece, è docente di storia della lingua italiana e critica testuale all’Università di Ferrara, Zanola è professoressa di linguistica francese alla Cattolica di Milano. Tra gli stranieri, da segnalare Boyde, decano degli italianisti britannici con tantissime pubblicazioni di argomento dantesco.