Cronisti in classe Il gran finale Oggi la premiazione delle scuole

FIRENZE

Si sono sfidati per mesi a colpi di inchieste, articoli e interviste dimostrando un approccio realmente giornalistico nel raccontare la realtà che li circonda, sempre descritta con occhio critico, mai scontato e rivelando una consapevole attenzione ai grandi temi dei nostri giorni. Sono gli alunni di "Cronisti in classe", i giovanissimi giornalisti che hanno animato il Campionato di Giornalismo, XXI edizione, promosso da La Nazione. Oggi il gran finale al teatro Puccini dove, dalle 9.30, è in programma la manifestazione conclusiva del progetto alla presenza di autorità regionali, comunali e degli sponsor del progetto.

I numeri dell’edizione di quest’anno testimoniano una grande attenzione da parte del mondo della scuola per l’iniziativa: a partire dal numero record di classi iscritte, ben 52, appartamenti al quarto e quinto anno della scuola primaria e all’intero ciclo della scuola secondaria di primo grado, per oltre mille alunni partecipanti. Ogni classe, insieme ai propri docenti tutor, ha realizzato un’intera pagina di giornale curando articoli, titoli, foto e disegni poi pubblicati, due o tre volte alla settimana, da febbraio allo scorso 4 maggio, data in cui si sono chiuse le pubblicazioni.

Poi la giuria si è riunita – composta, oltre alla direttrice de La Nazione, Agnese Pini, dai professori Cosimo Ceccuti, Rodolfo Cigliana e Sandro Rogari – ed è stato un compito non facile per l’elevata qualità degli elaborati. Oggi verranno svelati i nomi di chi occupa il podio, ma saranno assegnati anche tanti altri premi speciali e quelli messi a disposizione dagli sponsor che sostengono la manifestazione – promossa in collaborazione con Speed, la concessionaria per la raccolta pubblicitaria del nostro gruppo editoriale –, i quali avevano anche proposto alle scuole tracce su temi di attualità, dalla difesa dell’ambiente e della risorsa acqua all’importanza del volontariato, dalla sostenibilità all’inclusione alla corretta alimentazione fino alla valorizzazione dei quartieri e del patrimonio storicoartistico della città. Questa mattina saranno così presenti sia gli sponsor regionali di Cronisti in classe – e precisamente Conad Nord Ovest, Autolinee Toscane, Fratres, Anbi Toscana, Ait-Autorità idrica Toscana, Cispel, Comitato Promotore celebrazioni pucciniane - sia i sostenitori fiorentini (Fondazione Cr Firenze, Publiacqua, Comune di Firenze, Fondazione Carlo Collodi, Rekeep). Ma ci saranno anche i rappresentanti di associazioni di categoria, Lions e Rotary club cittadini e associazioni di volontariato che a loro volta offriranno alle scuole omaggi e riconoscimenti per il lavoro svolto.

G.V.