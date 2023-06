Cronisti in classe, che festa Premio ai baby-giornalisti

di Sandra Nistri

Dopo i riconoscimenti già ottenuti al Teatro Puccini e quelli ricevuti direttamente a scuola ieri la classe III B della scuola secondaria di primo grado Cavalcanti è stata ‘profeta in patria’.

I ragazzi e ragazze vincitori dell’ultima edizione di "Cronisti in classe" de "La Nazione" sono stati infatti premiati anche dal loro Istituto comprensivo nell’ambito della festa di fine anno scolastico che si è svolta alla primaria De Amicis con l’esibizione di molte classi del comprensivo: dai piccoli della materna alla ex scuola media appunto.

La pioggia ha un po’ scombinato i piani, con la necessità di trasferire l’iniziativa in palestra, ma alla fine la premiazione è avvenuta con la consegna da parte dell’assessore ai Servizi educativi e scolastici Sara Martini di un dono fatto dalle insegnanti ad ogni studente: un biglietto per il cinema. Magari per uno spettacolo da vedere tutti insieme con la loro amica Alice, vera protagonista della pagina che ha ottenuto il voto unanime della giuria: da cronisti di razza, infatti, gli alunni hanno raccontato l’impossibilità, all’epoca, per la loro compagna disabile di frequentare la scuola superiore preferita per la difficoltà di accesso ad alcuni spazi.

"Quando abbiamo scelto il nome del nostro Comprensivo dedicandolo a Gino Strada – ha spiegato il Dirigente scolastico Domenico Rodolfo Sarli - abbiamo deciso di far leva su una serie di valori fra cui l’inclusione e i ragazzi e ragazze della III B con il loro lavoro hanno denunciato una situazione in cui rischiava di non poterci essere inclusione. Grazie alla loro sollecitazione, al lavoro fatto dal Comprensivo con la scuola superiore in cui la nostra alunna dovrà essere iscritta e all’impegno dell’Amministrazione comunale che si è rapportata con la Città Metropolitana arriveremo a una soluzione. Il primo applauso, dunque, va ai ragazzi che hanno raccontato con i loro occhi la situazione senza voltarsi dall’altra parte".

Un grazie arrivato anche dall’assessore Martini: "Vi ringrazio – ha detto- perché siete stati ragazzi pronti ad affrontare sfide e da voi è partito lo stimolo che ha portato ad un investimento della Città Metropolitana per risolvere i problemi evidenziati già dal prossimo settembre. Grazie anche a La Nazione per l’impulso che, con il concorso Cronisti in classe, dà agli studenti e che anche quest’anno ha portato a pagine bellissime realizzate anche da altre classi del nostro territorio".