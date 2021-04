Firenze, 21 aprile 2021 - Paura a Novoli per il cedimento di un ponteggio allestito sulla facciata di un palazzo in via Francesco Geminiani, all'angolo con via Baracca. Un lavoratore è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso. Sul posto polizia municipale, vigili del fuoco e 118 insieme a carabinieri e polizia.

Un paio di mesi fa un incidente analogo era avvenuto in via Palazzuolo e in quella circostanza furono quattro i lavoratori feriti.

