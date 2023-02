Crollo del pino alle Cascine Luna park riaperto al pubblico Ma servono altri controlli

Le giostre hanno riaperto e i bambini anche ieri pomeriggio sono tornati ad affollare le attrazioni delle Cascine al piazzale del Re. Ma i controlli non sono finiti. Anzi, andranno avanti già da oggi su tutte le alberature adiacenti alla zona dove giovedì scorso è caduto il grosso pino.

L’amministrazione comunale non aveva emesso l’ordinanza di chiusura del luna park, provvedendo solo alla recinzione dell’area con transenne e nastro bianco e rosso.

"A seguito della caduta dell’albero l’amministrazione si è subito attivata per rispettare le prescrizioni presenti nel verbale di intervento dei vigili del fuoco - spiega il Comune –, dal quale è emerso che “una ispezione sugli alberi circostanti non ha evidenziato particolari problematiche connesse alla stabilità di altri arbusti”, ma che si rende necessario “con ogni possibile urgenza di far eseguire una accurata verifica sullo stato vegetativo delle piante”".

E’ stato così deciso di proseguire nella giornata di venerdì con le operazioni di pulizia e ripristino dell’area ed immediatamente avviare le prime indagini e analisi. Nelle giornate di venerdì e sabato si sono concluse le operazioni di rimozione del pino e di ripulitura dell’area. A seguire era in programma di avviare le prime verifiche sull’apparato radicale del pino adiacente e nel pomeriggio era previsto un sopralluogo ulteriore per alcuni rilievi topografici dell’area.

Ma insomma, si sono chiesti in molti, la zona era pericolosa o no? Il Comune ribadisce che, come da verbale dei vigili del fuoco, l’area non necessitava di chiusure emergenziali e che quindi non è stata emanata ordinanza in tal senso, ma l’area è stata recintata al fine di poter svolgere senza intralci le attività di verifica. "Si prende atto che, anche se i gestori delle giostre erano a conoscenza dell’intenzione dell’Amministrazione di procedere speditamente nelle operazioni previste - conclude Palazzo Vecchio -, gli operai e i tecnici hanno trovato le transenne rimosse ed il luna park aperto".

Le verifiche quindi ripartiranno nella giornata di oggi.