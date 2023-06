Crollano mutui e compravendite La crisi del settore immobiliare

Ieri, il Consiglio Nazionale del Notariato ha diffuso i dati sull’andamento del mercato immobiliare fiorentino. Tuttavia, il quadro tratteggiato non è dei migliori. Infatti, rispetto al primo bimestre del 2022, le compravendite sono crollate del 5,28%. Stesso destino per i mutui che, tra gennaio e febbraio, hanno fatto registrare un calo del 25,24%.

Caterina Pirrone, titolare dell’agenzia immobiliare “Real Estate Florence“, fornisce un’interpretazione dell’andamento del mercato fondario di Firenze.

"Non mi stupisce - spiega - che la compravendita sia in crisi. A causa dell’inflazione, i venditori tendono ad aumentare i prezzi delle case, gonfiandoli. Di conseguenza, gli acquirenti sono scoraggiati a comprare.

Ad esempio, - continua - dopo aver valutato 380.000 euro un appartamento in centro, la venditrice mi ha costretto a immetterlo sul mercato con il prezzo maggiorato di 100.000 euro. Inutile dire che l’immobile è fermo da mesi, senza neanche una visita. Questo perchè il prezzo è dato dal mercato, non puoi pilotarlo. Infatti, sto notando che il costo delle case sta leggermente diminuendo. Se non c’è domanda, l’offerta si adatta".

La crisi dell’immobile è, però, lampante se si guarda ai mutui. Oltre al calo generale del 25%, si registra una diminuzione delle persone fisiche che hanno contratto un mutuo (-22,43%), andando da un -21,75% nella fascia d’età 18-35 anni fino a un picco del 55% nella fascia 66-75 anni. Subisce una contrazione anche il capitale erogato che, a confronto con il primo bimestre del 2022, perde il 23,1%.

"Il crollo dei mutui - spiega Pirrone - è da imputare al rialzo dei tassi di interesse, aumentati fino al 4%. Cinque anni fa, prendendo un mutuo di 150.000 euro, pagavi circa 5-600 euro al mese. Oggi, con lo stesso mutuo, al mese paghi 700-750 euro. I giovani, con queste cifre, non riescono ad accedere al credito. Certo, le agevolazioni per gli under 35 ci sono, ma non riescono a tamponare una situazione che, ultimamente, è degenerata".

Secondo Pirrone, chi compra casa oggi ha un identikit preciso: "Solitamente di mezza età, l’acquirente odierno non ha bisogno di vedere troppe case, è deciso e con i soldi in mano".

Benedetta Macchini