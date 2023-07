Crolla un grosso ramo "Occorre un urgente e adeguato censimento"

Crolla a terra il ramo di un pino marittimo nell’area dello Sporting Arno. Il fatto è successo l’altro giorno, fortunatamente non ci sono state conseguenze né ferite, ma è montata la polemica. Il caso è diventato anche politico, con una presa di posizione del consigliere Meriggi che ha annunciato una interrogazione. "Non è possibile non verificare adeguatamente le condizioni dei nostri alberi – ha detto – a maggior ragione per i pini che sono i più pericolosi in assoluto. Su questi alberi specifici dello Sporting Arno, l’amministrazione ci ha detto che non sono pericolosi. E allora perché sono stati recintati? Ci raccontino cosa vogliono fare. Perché a mio avviso su questi alberi occorre intervenire. Ci dicano quale è il piano di manutenzione per gli alberi del territorio".