Crolla muro a Monticelli Le macerie travolgono tre auto e cinque moto

Ieri notte, poco prima delle 2, in via Palazzo dei Diavoli a Monticelli il muro di contenimento di un piazzale di un condominio è crollato nel parcheggio seminterrato della proprietà confinante. La frana ha investito tre auto e cinque motocicli parcheggiati sotto, danneggiandoli pesantemente.

"Mi sono svegliata perché ha tremato tutto il palazzo – racconta una ragazza che abita all’ultimo piano -. Ho guardato il telefono per vedere se c’era stato il terremoto, non sapevo se me lo ero sognato. Poi è arrivato un messaggio della vicina e ho capito cosa era successo". Ora i tecnici dovranno stabile le ragioni , ma tra le ipotesi ci potrebbe essere una somma di cause, tra cui delle radici di piante poste nel piazzale superiore che potrebbero aver spinto sul muro, insieme a infiltrazioni d’acqua che ne avrebbero ulteriormente compromesso la stabilità; dall’altra parte si fa invece notare come non parrebbe lesa la struttura di cemento armato di loro proprietà, ma solo la copertura del muro, la quale sarebbe del condominio dei danneggiati. Adesso starà ai periti verificare le effettive cause, "l’importante è che si faccia in fretta – dicono i condomini – soprattutto per valutare se altri tratti di muro sono a rischio".

C. C.