Crocifisso di Michelangelo: "Celebriamo i suoi 25 anni . Ora centro studi su Papa Leone"

Un Cristo composto, indifeso e fragile davanti al dramma del martirio e della morte. Aveva appena 17 anni quando Michelangelo scolpì quel crocifisso ligneo, forse proprio per dire grazie ai frati di Santo Spirito che lo stavano ospitando e che gli consentivano di studiare l’anatomia umana sui defunti. Dal 1493 è sempre rimasto nel convento degli agostiniani, attributo al Buonarroti nel 1962 dopo un’avventurosa indagine della storica dell’arte Margrit Lisner. Ed è questo capolavoro michelangiolesco, che dal 2000 è collocato al centro della sacrestia dopo l’intervento finanziato dai Friends of Florence, che è dedicata quest’anno la rassegna di iniziative della Comunità Agostiniana di Santo Spirito dal titolo ’L’anima del Genio: 25 anni del Crocifisso di Michelangelo a Santo Spirito’, presentata ieri dal padre priore Giuseppe Pagano, in programma da ottobre a dicembre, fra presentazioni di libri, convegni a tema storico-artistico, concerti, l’annullo filatelico e altri momenti dedicati all’artista e al suo legame con la Basilica.

In più, è stato annunciato l’avvio, previsto per il prossimo mese, del Centro Studi intitolato a Papa Leone XIV, con sede nella Basilica, dedicato agli insegnamenti agostiniani. "Il 14 ottobre – ha annunciato – faremo una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, annunceremo ufficialmente il centro studi internazionale Papa Leone XIV, sarà un momento importante che aprirà un orizzonte nuovo a Santo Spirito". Padre Pagano ha risposto anche a chi gli chiedeva aggiornamenti sul riuso della confinante ex caserma Ferrucci (storica sede del Distretto militare di Firenze) e sull’iter che la trasformerebbe in resort e Rsa di lusso da parte di una holding privata. "Per ora siamo nel silenzio, sono mesi che non hanno fatto nessuna azione" ha spiegato Padre Pagano. "Stiamo lavorando sempre con Crosetto, abbiamo avuto l’ambizione di chiedere di essere lui stesso facente parte dell’iniziativa del Centro studi internazionale Papa Leone XIV". "Si apre – aggiunge – la nuova sessione delle iniziative della nostra Comunità come momenti aperti alla partecipazione della cittadinanza, per condividere la nostra storia. In particolare, abbiamo dedicato il ciclo di eventi al genio artistico di Michelangelo, la cui attività, nella sua prima fase si lega proprio a Santo Spirito, in particolare con il suo crocifisso". Hanno partecipato all’incontro l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini, e Antonio Natali e Giovanni Cipriani, che saranno protagonisti delle prossime conferenze della rassegna.