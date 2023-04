Crociata contro le carni sintetiche

La Coldiretti Mugello ha messo intorno a un tavolo quasi tutte le amministrazioni comunali mugellane (mancava solo Palazzuolo sul Senio), per chiedere sostegno e condivisione alla battaglia contro i cibi sintetici, carne e non solo. E i sindaci di una terra da tempo vocata alla zootecnia di alta qualità non potevano non rispondere all’invito. C’erano così i sindaci di Barberino di Mugello Giampiero Mongatti, di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni, di Dicomano Stefano Passiatore, presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello, Fabio Billi assessore all’agricoltura di Marradi, Giampaolo Buti, sindaco di Firenzuola, Filippo Carlà Campa, sindaco di Vicchio, Federico Ignesti sindaco di Scarperia e San Piero e assessore all’agricoltura dell’Unione. C’erano anche Riccardo Nencini, ex-senatore, e Marco Recati, assessore all’Agricoltura di Scarperia e San Piero.

I sindaci hanno tutti firmato una petizione e si sono impegnati a portare nei rispettivi consigli comunali un documento con le istanze promosse da Coldiretti. Il meeting si è tenuto a Latera, e a fare gli onori di casa per l’associazione c’erano Giacomo Tatti e Matteo Borselli. Prima della firma si è sviluppato anche un dibattito franco, con Stefano Passiatore che ha voluto spiegare il senso della sua firma: "Firmo perché in questo settore c’è bisogno di controlli, ma non per una chiusura netta all’innovazione. La scienza va controllata e non demonizzata".

Anche il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa ha fatto qualche riflessione critica: "Bisogna puntare sulla nostra qualità, ma non vietando il commercio ma migliorando la percezione di quello che produciamo". Mentre Borselli di Coldiretti Mugello ha spiegato il senso dell’iniziativa, ringraziando i sindaci per l’adesione e per l’impegno a far approvare il documento nei consigli comunali. Poi l’intervento di Giacomo Tatti, imprenditore agricolo mugellano, che non ha nascosto il disaccordo con le tesi dei due sindaci, e ha espresso preoccupazioni per tecniche che eludono quelli che sono da sempre i processi naturali. Inoltre Tatti ha espresso forti dubbi sulla salubrità di certi nuovi cibi sintetici, e anche sulla sostenibilità ambientale ed energetica. "Il comparto agricolo – ha concluso Tatti – verrebbe minato da questa operazione".

Paolo Guidotti