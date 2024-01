Croce viola ’Road to Leopoli’. Il viaggio in Ucraina diventa un film

Da Campi Bisenzio all’Ucraina, dove c’è bisogno, ovunque sia, la Croce Viola c’è. Corre a prestare aiuto. Mentre i volontari stavano aiutando i "cugini" alluvionati, una rappresentanza dell’associazione sestese era a Leopoli (città ucraina poco distante dalla Polonia e duramente colpita dalla guerra) per consegnare quasi quaranta quintali di generi alimentari donati da Unicoop Firenze.

"Un abbraccio lungo quasi mille e seicento chilometri, che unisce due aspetti diversi della protezione civile uniti dallo stesso obiettivo: stare accanto a chi ha bisogno" dicono gli instancabili volontari della Croce Viola.

Ora il loro viaggio umanitario verso le terre martoriate dalla guerra è diventato un reportage: "Road to Leopoli", questo il titolo del cortometraggio che sarà presentato martedì in consiglio regionale alla presenza deil presidente Antonio Mazzeo, del consigliere regionale Fausto Merlotti, e dell’ideatore e regista del reportage Alessio Poggioni, del presidente e del direttore della Croce Viola – Pubblica Assistenza di Sesto Fiorentino Alessandro Iasiello e Davide Costa.

"L’associazione – commenta il presidente Mazzeo - ha fatto un viaggio di grande importanza per sostenere fattivamente le popolazioni ucraine colpite dalla guerra. Ha portato la voce della Toscana in Ucraina. Ai volontari voglio esprimere il mio ringraziamento per l’impegno che mettono in campo ogni giorno, per le iniziative di sensibilizzazione. Il reportage che presenteremo in consiglio regionale, è una testimonianza preziosa per ricordare e continuare a sensibilizzare sul tema della guerra in Ucraina. Sono passati ormai quasi due anni, ma là si continua a soffrire e a morire".

Già un anno fa, sempre in consiglio regionale, la Croce Viola-Pubblica Assistenza di Sesto Fiorentino aveva raccontato i suoi primi dodici mesi di vicinanza fattiva al popolo ucraino martoriato dal conflitto bellico. I volontari dell’associazione erano tornati da poco dal loro settimo viaggio: avevano consegnato aiuti alimentari, farmaci, dispositivi di immobilizzazione nei centri di accoglienza profughi e all’ospedale pediatrico di Leopoli. Hanno anche donato un’ambulanza al Comune di Chernivtsi.