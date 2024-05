Croce Rossa, lo scudo blu contro la guerra

Davanti all’Oratorio di Santa Caterina delle Ruote da qualche giorno c’è uno scudo blu: è il simbolo internazionale di protezione dei beni culturali nei conflitti armati previsto dalla Convenzione dell’Aja. In caso di violazione, l’attacco al bene culturale è perseguito come crimine di guerra. Il Comitato di Bagno a Ripoli della Croce Rossa nei 160 anni della sua attività, in collaborazione con il Comune, ha scelto tre luoghi rappresentativi del territorio a cui apporre lo Scudo Blu: oltre all’Oratorio, la fonte della Fata Morgana con il Ninfeo del Giambologna e l’antico Spedale del Bigallo. Il primo è stato già sistemato in occasione anche dell’inaugurazione del nuovo mezzo dedicato alla memoria del dottor Paolo Serraglini, medico e Maggiore del Corpo Militare di Croce Rossa.

Presente la famiglia. Questo venerdì in piazza della Pace alle 18,30 le celebrazioni proseguono con un flash-mob per i diritti organizzato dai giovani volontari in occasione della Giornata internazionale contro ogni forma di discriminazione di genere. Sarà presente anche una postazione di truccatori e a seguire musica del volontario DJ Junio.

Manuela Plastina