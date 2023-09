Cristina Abati a Firenze: se l'ordinario diventa straordinario

C’e anche lo “Straordinario dell’ordinario”, soprattutto se a portarlo in scena è Cristina Abati, con uno spettacolo tratto da dall’opera di Clarice Lispectorm, con testo e regia della stessa Abati.

E’ con questo appuntamento che stasera alle 21 inizia la stagione del Teatro delle Donne al Teatro Goldoni.

Distesa su una particolare chaise longue, una donna intesse un dialogo con se stessa e con il mondo fuori: è un dialogo di complicità, di riflessione, di ironia, dove in fondo ciò che la protagonista vuole affermare a se stessa è che: “l’unica verità è che vivo, sinceramente io vivo”.

Autrice ucraina naturalizzata brasiliana, Clarice Lispector ha affascinato Cristina Abati per il suo pensiero “straordinario”, che attraversa l’ordinario delle nostre esistenze. Da qui un lavoro di ricerca sui testi “Acqua viva”, “Vicino al cuore selvaggio”, “Dove siete stati di notte”, “Un soffio di vita”, “Tutti i racconti”, per uno spettacolo che, all’impatto visivo, unisce un’importante parte sonora affidata a Spartaco Cortesi e fatta di musiche, canti ed echi di voci. La protagonista attinge allo straordinario, e dall’altro racconta la sua quotidianità: vissuto, ricordi, amori. Una sorta di confessione a se stessa, ma sempre come anelito al presente, a vivere “l’istante”, in cui la quarta dimensione si sposa a una fisicità dirompente, a una ricerca del piacere inteso come affondare i denti in un frutto gustoso che accende lo stato di grazia.

O.Mu.