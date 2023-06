Crisi Prossimo incontro in Regione

Davanti ai cancelli del magazzino di Mondo Convenienza in via Gattinella a Campi, il presidio dei lavoratori è arrivato al 25° giorno. E ieri pomeriggio nuova manifestazione nel magazzino di Prato. La protesta, sotto le bandiere del sindacato SiCobas, riguarda un gruppo di dipendenti dell’azienda Rl2 che ha in appalto il trasporto, montaggio e facchinaggio per conto dell’azienda di mobili. I motivi della protesta sono noti: "i lavoratori sono costretti a turni massacranti, dalle 10 alle 14 ore al giorno, dal lunedì al sabato per paghe da fame e in assenza delle più elementari condizioni di sicurezza" ha detto più volte il sindacato. Ieri, in Regione c’è stato un incontro istituzionale con la Rl2, a cui ha preso parte anche il Comune di Campi con l’assessore alla Buona occupazione, Lorenzo Ballerini. Nessun commento da parte della Rl2, mentre la Regione (tramite Valerio Fabiani, consigliere del governatore Giani per le crisi aziendali e processi di re-industrializzazione) e il Comune si limitano a far sapere che "l’interlocuzione è aperta".

Il confronto, che segue quello della settimana scorsa tra sindacati e istituzioni, ha comunque portato a un primo risultato: martedì 27, in Regione, ci sarà il primo vero tavolo di crisi, al quale parteciperanno tutte le parti in causa. La situazione è molto delicata: il blocco con i camion sta creando danni all’azienda ma i lavoratori sono molto determinati a non mollare di un centimetro. Anche, perché la protesta si è allargata ad altri magazzini consegne di Mondo Convenienza, come Roma e Bologna. Questa mattina i SiCobas, a Campi, faranno il punto della vertenza annunciando le prossime mosse di protesta.

Barbara Berti