Crisi mortadella Oggi il tavolo voluto da Giani

Regione in trasferta nella sede valdarnese di Gran Terre: stamani Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per crisi aziendali e lavoro, ha convocato un tavolo con istituzioni, sindacati, Rsu e azienda direttamente nella sede in territorio di Reggello. Da qui entro fine anno la proprietà ha annunciato che toglierà la produzione di mortadella per trasferirla nell’altra sede aziendale in Emilia Romagna. La notizia ha provocato la mobilitazione di Rsu, Flai Cgil e Fali Cisl: se il settore specifico occupa 30 addetti per i quali non c’è certezza di futuro occupazionale, la preoccupazione è che si tratti solo dell’inizio di un ridimensionamento del sito produttivo che oggi conta 205 tra lavoratori diretti e indiretti. Nel primo incontro avvenuto a marzo, il gruppo aziendale aveva rassicurato Fabiani sulla conservazione del sito e dei posti di lavoro.