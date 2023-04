Crisi Cartonificio Stop di un’ora del lavoro per divergenze interne

"La misura è colma". Con questa motivazione la Rsu del Cartonificio fiorentino, due giorni fa, ha proclamato uno sciopero di un’ora, dalle 16,30 alle 17,30. La scelta di incrociare le braccia deriverebbe in particolare, secondo la Rsu aziendale, da un episodio che avrebbe contrapposto, a proposito di una questione legata alle ferie, un dirigente del Cartonificio e uno dei lavoratori. Episodio nel quale, per i lavoratori "la mancanza di rispetto" avrebbe superato "il limite della sopportabilità". Una problematica dunque più puntuale e diversa da quella che i lavoratori del cartonificio stanno affrontando da anni dopo che la proprietà Pro-Gest aveva ipotizzato di voler trasferire ad Altopascio i dipendenti: nel giugno scorso era stato raggiunto un accordo che disponeva la permanenza del cartonificio sul territorio fino a fine 2024 con la ricerca, nel contempo, di una sede diversa per una nuova fabbrica a Sesto.