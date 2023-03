Crescono investimenti e imprenditori stranieri

Erano 109.266 le imprese nel 2013, nel 2022 sono diventate 107.628. E’ la fotografia dell’imprenditoria fiorentina che negli ultimi 9 anni segna un decremento del 1,5%. Corre a una velocità diversa, invece, l’imprenditoria straniera che sempre negli ultimi 9 anni è cresciuta del 29,6% (dalle 14.372 alle 18.622 imprese). Insomma, quasi 2 imprese su 10 oggi, nella Città Metropolitana di Firenze, sono guidate da imprenditori stranieri. Un esercito di 20.882 imprenditori, il 14,7% del totale (quasi 5 punti percentuali in più rispetto al dato medio nazionale), in crescita del 24,3% negli ultimi 10 anni, in base al rapporto della Fondazione Leone Moressa. Secondo i dati della Camera di Commercio di Firenze, si tratta di imprese localizzate per il 71,1% nell’area urbana fiorentina, per il 17.2% nell’Empolese Valdelsa, per il 5,8% tra il Mugello e la Val di Sieve, per il 3% nel Chianti e per il 2,9% nel Valdarno Superiore. I settori con una maggiore concentrazione di attività gestite da stranieri sono commercio (31.5% delle imprese), costruzioni (27,9%), manifatturiero (21,6%), servizi alle imprese (15.9%). "Molti imprenditori stranieri, dopo anni di lavoro dipendente, provano a mettersi in proprio. Si tratta per loro di un’occasione di benessere e un modo per sentirsi più parte di una comunità. Una propensione che è diffusa ma poco valorizzata benché, se opportunamente accompagnata da politiche adeguate, potrebbe innescare una spinta imprenditoriale importante per stabilità, coesione, crescita e occupazione" spiega Giacomo Cioni, presidente di Cna Firenze Metropolitana. Si tratta infatti di imprese che occupano 38.189 persone, una cifra tutt’altro che residuale rappresentando il 10% degli addetti totali. Per fare un esempio, l’imprenditoria giovanile ne rappresenta il 3,5%). Imprenditori che con immigrati che svolgono un lavoro dipendente, hanno prodotto 1.424 milioni in redditi e 227 milioni di Irpef, sempre secondo l’indagine della Fondazione Leone Moressa su dati Mef–Dipartimento delle Finanze.

ross.c.