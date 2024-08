Crescere è un dolore. Nel gelo del Montana un dramma epocale

"Se avessi avuto un minimo di sensibilità, avrei capito che tutto quel parlare di vento, terra, montagne e infanzia era il modo di mia madre di dire che desiderava qualche attimo di purezza, una fuga temporanea dal sordido dramma che si stava svolgendo in casa mia. Ma stavo inseguendo qualcosa che mi facesse uscire dall’infanzia".

Per il penultimo giorno del 2021 mi feci un regalo impagabile: la lettura di uno dei più bei libri di formazione che mi era capitato tra le mani negli ultimi anni, ma anche il racconto dello scontro fra lealtà e dovere, tra fedeltà e giustizia. E quindi, rispettando sempre il principio che ogni piacere condiviso è un piacere doppio, approfitto di questa rubrica di suggerimenti di lettura per consigliarlo anche a voi. È un romanzo breve ma che sta a pieno titolo alla pari con altri capolavori del genere, quei libri imperdibili che raccontano i ‘riti di passaggio’ e iniziazione che è opportuno, anzi necessario, che accadano a ognuno di noi tra infanzia e adolescenza e/o tra adolescenza e giovinezza, pena un’incompleta quando non addirittura un’irrealizzata maturazione personale. E quanto più tali riti di passaggio e di iniziazione sono dolorosi tanto più sono utili allo scopo. "Se fossi tornato a casa – in cucina, in camera mia, se fossi uscito dalla porta sul retro, se avessi abbandonato la veranda seguendo i passi di Frank – non avrei sentito la conversazione tra mio padre e mia madre e forse avrei vissuto la vita conservando un’illusione riguardo alla mia famiglia e riguardo a tutto il genere umano. E certamente non avrei potuto raccontarvi questa storia...".

L’estate del 1948 ha cambiato per sempre la vita del dodicenne David e della sua famiglia. Siamo nella contea di Mercer, nel Montana, il Canada è a sole 12 miglia e il North Dakota a 10. È un Paese duro il Montana, dove la terra è secca e scarna e il vento non smette mai di soffiare, dove il caldo dell’estate può essere brutale e gli inverni sono leggendari per la durezza. Il racconto è affidato a David in prima persona, il quale rievoca - con la consapevolezza di un uomo maturo, ma rivivendolo attraverso gli occhi di un adolescente - un dramma familiare, personale e sociale. Il culmine del romanzo è segnato dallo scontro tra il padre del narratore, Wesley, sceriffo del paese, uomo pacato e riflessivo, e il fratello Frank, eroe di guerra, stimato medico, uomo affascinante ma forse colpevole di un grave comportamento. L’inchiesta, come è facile intuire, finirà per sconvolgere le vite di tutti.

Larry Watson

Montana 1948 Mattioli 1885