Creatività, immaginazione e affidabilità I pilastri del contributo femminile alle relazioni

Abbiamo conosciuto Massimo Rinaldi, medico chirurgo che opera con l’Associazione Nasara per il Burkina in Burkina Faso, Stato dell’Africa occidentale, ex colonia francese, uno dei Paesi più poveri del mondo per molteplici fattori.

Che contributo offrono le donne in contesti di crisi?

"Sono indispensabili. Hanno una maggiore capacità di resistenza al dolore, il che le rende più equilibrate e solide sul piano psicologico. Mentre gli uomini focalizzano l’attenzione su un solo obiettivo, le donne sanno valutare contemporaneamente una molteplicità di aspetti. È grazie a loro soprattutto se, nonostante le difficoltà, la vita nei villaggi va avanti. Alle donne le associazioni umanitarie concedono microcrediti, sapendo che ne viene fatto un saggio impiego: con il denaro messo loro a disposizione le donne acquistano attrezzi per l’agricoltura, macchine da cucire, che servono per attività generative di reddito".

Quali caratteristiche possono rendere le donne preziose interlocutrici?

"Le donne hanno un ruolo fondamentale nelle relazioni: influiscono positivamente sull’umore delle persone con cui si trovano ad interagire. Sono ben disposte a sfruttare le occasioni di dialogo, allo scopo di costruire “ponti” tra fazioni avverse; si

rendono protagoniste di azioni volte a favorire la ricomposizione sociale e la riconciliazione".

Di quali valori aggiunti sono portatrici le donne?

"Creatività, immaginazione e affidabilità".