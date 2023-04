"Cpr, serve soluzione per chi delinque E sostenere l’accoglienza dei regolari"

"Ho grande rispetto per le decisioni del mio partito". Che in questo caso, in Toscana, è una contrarietà netta alla realizzazione di un Cpr. Un alt ispirato dal nuovo corso del Pd targato Elly Schlein, ribadito e piantato come bandiera dal segretario regionale dei dem, Emiliano Fossi, e confermato in consiglio regionale la scorsa settimana, quando il Pd in aula ha bocciato la via del centro di permanenza per il rimpatrio.

Il sindaco Dario Nardella spiega la sua posizione. Parte del rispetto delle scelte prese dai democratici, a cui allega una riflessione politica, ma soprattutto istituzionale. "Ho sempre mantenuto una posizione: chiedere allo Stato un impegno vero e concreto per l’accompagnamento al confine, con il conseguente rimpatrio, degli immigrati irregolari che delinquono. Non sono affezionato a uno strumento in particolare, né lo difendo in via ideologica o di principio. Ma pongo un tema a cui bisogna dare una soluzione. Per cui se ci sono strumenti praticabili, efficaci come i cpr e che non comportino alcun tipo di violazione dei diritti umana, che vengano avanzati, proposti, perché come sindaci abbiamo un problema serio: gli immigrati irregolari che delinquono e che alimentano la criminalità nelle città".

E’ un tema spinto da Nardella perché, osserva, "credo molto nelle politiche sull’immigrazione. E contrastare l’immigrazione irregolare criminale ci serve per sostenere le nostre politiche di accoglienza, di inclusione, a favore dell’immigrazione regolare e di quella che il mondo dell’economia chiede". Da qui, la richiesta di "una soluzione o comunque un possibile strumento di contrasto dell’immigrazione irregolare criminale, che delinque. Perché se non contrastiamo questo fenomeno rischiamo di indebolire i grandi sforzi che facciamo sul tema dell’accoglienza e sulle politiche di inclusione su cui siamo molto impegnati".