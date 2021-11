Firenze, 17 novembre - "Restrizioni per colpa di chi non si vaccina? No grazie. Ormai i dati sull'efficacia dei vaccini sono chiari. Al momento in Toscana la zona gialla è lontana, anche grazie al fatto che siamo la prima regione per popolazione vaccinata; la percentuale di occupazione dei posti in terapia intensiva è al 6,84 per cento, mentre la percentuale di occupazione dei posti in area medica è al 5,29 per cento, per diventare zona gialla entrambi valori dovrebbe superare rispettivamente il 10 e il 15 per cento". A scriverlo, in un post su Facebook, è il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo.

"È inaccettabile – aggiunge – che, con un'arma potente come il vaccino, una minoranza possa mettere a rischio la salute di tutti scegliendo di non vaccinarsi. Per questo mi auguro che il governo valuti che le restrizioni in base ai colori siano applicate solo ai non vaccinati. Vorrei mandare un messaggio ai toscani che non si sono ancora vaccinati: vaccinarsi è un modo non solo per tutelare noi, i nostri cari e la comunità ma rende più liberi tutti noi".