Firenze, 29 dicembre 2021 – Circa 20mila tamponi molecolari disponibili ogni giorno sul sito regionale 'Prenota tampone' (oggi erano 9.500) e altri 25mila tamponi antigenici rapidi messi a disposizione, ogni giorno, di medici, volontariato, farmacie e strutture sanitarie private. È quanto metterà in campo la Toscana per far fronte al forte aumento delle richieste di tamponi.

L'aumento dei casi a causa della variante Omicron, spiega una nota della Regione, è stato al centro di una riunione presieduta dal presidente Eugenio Giani, cui hanno partecipato l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, il direttore di sanità, welfare e coesione sociale Federico Gelli, il direttore di Estar e i direttori delle Asl territoriali e ospedaliere.

«Siamo davanti a una situazione che ogni giorno diventa più complessa - commenta Giani - Per farvi fronte dobbiamo da una parte restituire equilibrio al rapporto tra domanda e offerta di tamponi. L'ordinanza che è entrata in vigore oggi, e che semplifica il sistema di tracciamento utilizzando anche il test antigienico rapido per individuare i casi positivi, va in questa direzione. A questa si affianca ora uno sforzo enorme per aumentare l'offerta di tamponi molecolari e rapidi e per migliorare la nostra capacità di tracciamento dei casi».

Per rispondere «all'incremento vertiginoso delle richieste», spiega Giani, «abbiamo stabilito di aumentare la capacità di processamento dei tamponi molecolari da parte dei laboratori pubblici per passare in pochi giorni dagli attuali 10mila ad almeno 20mila tamponi al giorno». Inoltre, aggiunge «Estar metterà a disposizione da oggi 530mila tamponi antigenici rapidi. Potranno essere richiesti dalle Asl e venire utilizzati da medici di famiglia, associazioni di volontariato, farmacie e strutture sanitarie private che aderiranno all'accordo che definiremo nelle prossime ore». I tamponi aggiuntivi, precisa la Regione, saranno disponibili nei prossimi giorni.

