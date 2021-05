Firenze, 28 maggio 2021 - Covid Toscana, sono 301 i nuovi casi di coronavirus registrati nella regione nelle 24 ore (293 confermati con tampone molecolare e 8 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente.

Le guarigioni

I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 224.992 (93,4% dei casi totali).

Tamponi processati

Oggi sono stati eseguiti 10.276 tamponi molecolari e 9.577 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,5% è risultato positivo. Sono invece 7.338 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9.131, -3,7% rispetto a ieri.

I ricoveri

I ricoverati sono 565 (53 in meno rispetto a ieri), di cui 110 in terapia intensiva (9 in meno).

I decessi

Oggi si registrano 16 nuovi decessi: 9 uomini e 7 donne con un'età media di 76,4 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 3 a Firenze, 3 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Lucca, 1 a Pisa, 4 a Arezzo, 1 a Siena, 1 a Grosseto.

Età dei nuovi contagiati

L'età media dei 301 nuovi positivi odierni è di 40 anni circa (22% ha meno di 20 anni, 27% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 16% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

La mappa del contagio nel territorio

Sono 66.421 i casi complessivi ad oggi a Firenze (74 in più rispetto a ieri), 22.216 a Prato (29 in più), 22.726 a Pistoia (24 in più), 13.222 a Massa (16 in più), 24.441 a Lucca (20 in più), 28.955 a Pisa (18 in più), 17.303 a Livorno (13 in più), 22.592 ad Arezzo (72 in più), 13.621 a Siena (20 in più), 8.760 a Grosseto (15 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 128 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 66 nella Nord Ovest, 107 nella Sud est.

Dalla prossima settimana tutti gli over 30 potranno prenotare la vaccinazione contro il Covid in Toscana. La Regione apre gradualmente le agende ai trentenni. A deciderlo il governatore Eugenio Giani a seguito della riunione con i componenti della task force che monitora costantemente l'andamento della campagna. Dal primo al 5 giugno saranno aperte le registrazioni per i bienni successivi. Il cronoprogramma quotidiano prevede l'apertura alle 17 per ciascuna delle fasce di volta in volta interessate.

La Toscana prova a correre verso l'immunità di gregge e supera 2milioni di dosi di vaccini antiCovid somministrate (tra prime e le seconde per i richiami). Il presidente della Toscana Eugenio Giani cerca in ogni modo di allettare ogni segmento della platea di residenti. Per esempio, per invogliare i 30enni sarà importante ottenere il 'pass' vaccinale. «In questi giorni - ha spiegato Giani, - sto vedendo con gli altri presidenti delle Regioni i codici e le regole per le riaperture di locali, eventi, matrimoni, e mi rendo conto che nel momento in cui si richiede il 'green pass' coloro che saranno più sollecitati da questa selezione saranno proprio i più giovani. Sono quindi convinto che appena si aprirà la prenotazione correranno a farlo». Anche se la prossima settimana si apriranno le prenotazioni per under 30, la somministrazione, ha precisato Giani, «si collocherà orientativamente nel mese di luglio», in mezzo alle vacanze. Fatto decisivo sarà anche che il generale Figliuolo possa inviare nei prossimi tempi alla Toscana lo stock di 1,25 milioni di dosi, fornitura ventilata nelle riunioni delle Regioni con la struttura commissariale. Sul piano organizzativo le iniziative si moltiplicano: verrà inaugurato un nuovo hub a Massa Marittima (Grosseto), la Asl Toscana Nord Ovest ha approntato un programma dettagliato località per località, a Reggello (Firenze) ci saranno tre giorni per over 60 'last minute’ (è la fascia decisiva per abbattere le forme gravi di patologia Covid), per coloro che non hanno fatto la prenotazione oppure vogliono anticipare la somministrazione. Dopo giorni di calo dei nuovi contagi, c'è stato un rialzo al conteggio delle 24 ore che porta con sé un abbassamento dell'età media dei nuovi positivi a 40 anni. Accanto, l'inesorabile striscia di decessi, ben 16 in un giorno e anche su questo dato l'età media è scesa a 75,5 anni. La campagna coi tamponi per monitorare la situazione senza sottovalutare riprese continua.

Con le riaperture «c'era un 10% di probabilità che le cose andassero bene come sono andate». Merito dalle vaccinazione «che ha comportato una svolta, non solo temporanea. Credo che la nostra relazione con questa malattia sarà diversa nei prossimi mesi, anche se non abbiamo una soluzione completa del problema». Così Massimo Galli, infettivologo dell'Ospedale Sacco di Milano e professore presso di infettivologia all'Università degli Studi di Milano, durante la trasmissione Agorà, su Rai Tre. «I vaccini - sottolinea .- hanno spostato molto gli equilibri e più rapidamente di quanto non aspettassi. Quando il 26 aprile sono state ‘riaperte molte danze’ la situazione non lasciava presagire quello che poi è successo. Probabilmente le attenzioni e prudenze che tutti gli italiani, e soprattutto gli anziani, hanno messo in campo si sono rivelate utili e hanno fatto sì che la realtà fosse più favorevole di quanto i dati non lasciassero presagire». «Abbiamo un problema che va risolto a livello globale» se vogliamo lasciarci il Sars-Cov-2 alle spalle, ma di sicuro «adesso abbiamo un andamento dell'epidemia che ci permette di avere un'ingerenza meno pesante da parte del Covid nel nostro quotidiano e in prospettiva della ripresa». Infine, un appello alla politica: «Non facciamo della mascherina un feticcio, meglio parlare di altri aspetti che stare a porre l'attenzione solo su mascherina si o mascherina no».