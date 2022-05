Covid, ecco come circola il virus in Toscana: i dati comune per comune

Firenze, 17 maggio 2022 - E’ Siena la provincia che oggi registra il tasso di nuovi contagi Covid giornalieri ogni centomila abitanti più alto della Toscana. Ha raggiunto quota 85, con 225 casi in più nelle ultime 24 ore. Maglia nera invece per quanto riguarda i comuni a San Romano in Garfagnana (Lu), dove i tasso è schizzato a 655 per via di 9 casi su 1300 abitanti.

Il tasso di contagi giornalieri ogni centomila abitanti è un dato che aiuta a comprendere l'impatto del Covid 19 su un determinato territorio. Sono in tutto 2625 i nuovi positivi in Toscana. Il 70% su prime diagnosi.

Vediamo come il virus circola in Toscana nei dati di oggi, suddivisi per provincia e per comune.

I dati per provincia (tasso e nuovi casi)

Grosseto 80 (175 nuovi casi)

Livorno 66 (218 nuovi casi)

Massa-Carrara 73 (139 nuovi casi)

Siena 85 (225 nuovi casi)

Lucca 82 (315 nuovi casi)

Pistoia 68 (199 nuovi casi)

Arezzo 73 (247 nuovi casi)

Firenze 61 (608 nuovi casi)

Pisa 76 (318 nuovi casi)

Prato 70 (181 nuovi casi)

I dati per comune

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana), il tasso di nuovi contagi giornalieri ogni centomila abitanti più alto è quello di Palazzuolo sul Senio (Fi), con 4 nuovi casi ed un tasso del 356. Segue Cantagallo, nel pratese, con un tasso del 194.

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, il virus ha infettato 4 nuove persone a Semproniano, piccolo comune grossetano. Per via di questi casi in più, il tasso è salito a 404. Tasso a 366 invece a Chiusi della Verna (Ar).

Per quanto riguarda la Toscana nord ovest, il tasso più alto è San Romano in Garfagnana (Lu), il comune oggi maglia nera. Seconda posizione per Camporgiano, sempre in Garfagnana. Il tasso è al 337.

I comuni capoluogo (tasso e nuovi casi)

Grosseto 74 (61 nuovi casi)

Siena 75 (41 nuovi casi)

Livorno 61 (96 nuovi casi)

Massa 66 (40 nuovi casi)

Lucca 83 (74 nuovi casi)

Pisa 63 (57 nuovi casi)

Arezzo 20 (20 nuovi casi)

Pistoia 90 (67 nuovi casi)

Firenze 62 (225 nuovi casi)

Carrara 88 (54 nuovi casi)

Prato 63 (123 nuovi casi)