Firenze, 10 gennaio 2022 – Sono 5.790 i casi registrati nella regione lunedì 10 gennaio su un totale di oltre 30mila test effettuati. Il tasso dei nuovi positivi è al 19,20% e sale al 59,6% sulle prime diagnosi. Ma come si sposta il virus in Toscana e quali sono le zone in cui è più diffuso? Per rispondere a queste domande ci vengono in aiuto i dati che fornisce la Regione Toscana quotidianamente e che riportano i contagi giornalieri ogni centomila abitanti. Un parametro che consente di comprendere quale effettivamente sia l'impatto del Covid su un territorio: per fare un esempio, infatti, dieci contagiati in un paese di mille anime hanno un impatto anche sociale maggiore che in un comune da ventimila abitanti. Ecco le zone dove in questo momento il virus incide di più.

I paesi

Il comune che registra in assoluto in Toscana il tasso più alto di contagiati ogni centomila abitanti è Monteverdi Marittimo, paese al centro dell'Alta Valle di Cornia, nel pisano, a quota 405 e tre nuovi casi giornalieri in 24 ore su una popolazione di 740 persone. Seguono Piancastagnaio, comune della provincia di Siena, a 396, con 16 nuovi casi giornalieri su 4.037 abitanti, che domenica 9 gennaio contava complessivamente in paese 146 positivi, e Pescaglia, nella Media Valle del Serchio, con un tasso di 381 e 13 nuovi casi giornalieri su 3.405 abitanti. Tasso sopra i 300 anche per Rio (357, con 12 novi casi su 3.357 abitanti), Peccioli (344 con 16 nuovi casi su 4.649 abitanti) e Castellina Marittima (321, 6 nuovi casi su 1.870 abitanti). Gambassi Terme è a quota 352, con 17 nuovi casi su una popolazione di 4.828.

La Piana Fiorentina

Anche nella Piana Fiorentina corre il virus. A Scandicci sono 162 i nuovi casi giornalieri su una popolazione di 50.592 persone ed un tasso giornaliero ogni centomila abitanti di 320. Seguono Lastra a Signa, con 62 nuovi casi giornalieri su 19.441 abitanti e un tasso di quasi 319, e la confinante Signa, con 58 nuovi casi su una pppolazione di oltre 18mila persone e un tasso che si mantiene superiore a 300 (precisamente a quota 313). Anche a Calenzano, con 47 nuovi casi in 24 ore, e Campi Bisenzio, con 110, resta alta la circolazione del virus.

Val d'Orcia e Chianti senese

In questa area della toscana ci sono diversi comuni in cui il tasso di nuovi casi su centomila abitanti risulta alto. Oltre a Piancastagnaio, il virus circola a Castiglione d'Orcia, dove si sono registrati nelle ultime 24 ore 6 nuovi casi su una popolazione di poco più di 2mila persone, con un tasso del 278, e Radda in Chianti, con 4 nuovi casi e un tasso di 269. Sono 14 i nuovi casi ad Abbadia San Salvatore e 4 a Chiusdino.

Le città capoluogo

Guardando alle città capoluogo, Firenze registra 723 nuovi contagi, contro i 1.749 di domenica, con un tasso giornaliero ogni centomila abitanti che scende a 200. Sempre per le città capoluogo, Livorno conta 294 nuovi casi, un dato più basso rispetto ai giorni scorsi, che fa scendere il tasso a 189. A Pisa i casi registrati sono stati 141, anche questi in diminuzione, mentre Lucca registra 130 nuovi positivi. A Massa il tasso è 128, con 86 nuovi contagiati su quasi 67mila abitanti, a Carrara quasi il doppio, a 202, con 122 nuovi casi su circa 60.800 residenti. A Prato i nuovi casi sono 264, con la città che scende nella 'classifica' del contagio della Asl Toscana Centro, con un tasso al 136, contro il 153 di Pistoia, che registra 139 nuovi casi. A Grosseto i nuovi casi scendono a 102 dai 286 di domenica 9 gennaio, mentre a Arezzo sono 161, con un tasso al 164.