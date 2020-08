Firenze, 31 agosto 2020 - I passeggeri dei treni in arrivo e in partenza dalla stazione di Santa Maria Novella a Firenze possono sottoporsi gratuitamente a tampone nasofaringeo per il coronavirus. Da questo pomeriggio sono state allestite due tende in piazza dell'Unità d'Italia, nei pressi della stazione, dove gli assistenti sanitari della Asl Toscana Centro effettuano il cosiddetto 'walk through' o tampone da passeggio.

Il servizio, per il quale non è richiesta prenotazione, è riservato ai titolari di un biglietto di viaggio extraregionale nominativo o di un abbonamento periodico, sempre nominativo. «Chi utilizza il servizio - precisa la Asl - deve sottoscrivere il consenso informato con il quale si impegna all'isolamento volontario fino al momento della risposta dell'esito del tampone che è prevista nel giro di 24-36 ore».

In caso di positività a Covid interviene l'Igiene pubblica per la gestione del caso. I referti completi con la risposta in versione digitale vengono inseriti nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato accessibile con la tessera sanitaria attivata all'indirizzo http://fascicolosanitario.regione.toscana.it. Il referto sarà reso disponibile anche al medico di famiglia che potrà verificare l'esito sulla piattaforma dedicata Sispc (Sistema informativo sanitario della prevenzione collettiva).