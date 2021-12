Firenze, 30 dicembre 2021 - «Io credo che l'obbligo vaccinale a questo punto sia l'unica strada. Come si dice in Toscana il Governo ha fatto 30, faccia 31: ha messo in campo misure utili e necessarie ma non sufficienti. Io sono preoccupatissimo per il sistema dei trasporti, per i luoghi di lavoro, penso sia necessario l'obbligo vaccinale nei luoghi di lavoro».

Covid, ordine dei medici: "Ospedali in affanno. Obbligo vaccinale e regia unica nazionale"

Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenuto a Tagadà su La7. «Il paradosso - ha aggiunto - è che chi non è vaccinato può venire al lavoro con un tampone rapido antigenico che magari segnala un falso negativo, mette a rischio la sua salute e quella degli altri. Stamani ero con i medici dell'Asl di Firenze, mi hanno fornito dei dati: se le terapie intensive sono sotto controllo, sta aumentando il tasso di occupazione dei posti letto ordinari Covid negli ospedali»