Firenze, 25 dicembre 2021 - Il nuovo record di positivi al Covid registrato in Toscana nelle ultime 24 ore (3.438 nuovi casi) è impressionante, anche se per fortuna il numero dei ricoveri non va di pari passo (ieri ci sono stati tre ospedalizzati in meno, per la precisione sei in meno in area covid e tre in più in terapia intensiva). Dentro questo numero ce n'è un altro che colpisce: un caso su tre è stato individuato in provincia di Firenze. Si tratta di 1.128 casi su un totale di 3.438. Di questi 1.128 positivi di Firenze e Città metropolitana, più di uno su tre (il 40%) è stato individuato nel capoluogo (464).

Se guardiamo invece al tasso di incidenza del contagio ogni centomila abitanti, il comune con il dato più alto è Capraia e Limite con un tasso giornaliero di 203 (16 nuovi casi). Gli altri comuni che hanno i dati più elevati sono nell'ordine Empoli (86 casi, 177 di tasso), Bagno a Ripoli (42 casi, 164 di tasso), Pelago (12 casi, 155 di tasso), Lastra a Signa (30 casi, 154 di tasso), Fiesole (21 casi, 150 di tasso).

In valore assoluto, tanti casi sono stati trovati anche a Scandicci (65), Campi Bisenzio (44), Sesto Fiorentino (42).

I comuni che al contrario hanno numero di casi e incidenza più bassi nelle ultime 24 ore sono Firenzuola (un solo caso e 22 di incidenza), Montaione (un caso, 28 di tasso), Figline e Incisa (7 casi, 29 di tasso), Marradi (un caso e 33 di tasso).