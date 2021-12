Firenze, 17 dicembre 2021 - "La Toscana sta facendo una campagna vaccinale straordinaria. E' partita come un diesel e poi ha accelerato, quasi il 90% delle persone vaccinate". Lo ha detto il responsabile dell'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo nel corso di una sua visita all'ospedale pediatrico 'Meyer' di Firenze.

"Ringrazio il presidente Giani per questo invito - ha aggiunto Figliuolo - Ho detto qualche giorno fa che vaccinare i bambini è un atto di amore, e qui ho visto molti atti d'amore. Ieri abbiamo iniziato le vaccinazioni da 5 agli 11 anni, sulle 11mila a livello nazionale, solo mille sono fatte qui in Toscana. L'obiettivo è mettere in sicurezza prima di tutti i più fragili, la vaccinazione dei bambini è una vaccinazione a sé, va fatta principalmente con i pediatri, non ci sono obiettivi prefissati, la volontà è mettere in sicurezza più bambini possibili".

"Natale, siamo responsabili"

"Natale è un periodo di compere e di assembramenti, dobbiamo continuare di essere responsabili - ha concluso Figliuolo - La grande squadra Italia ci sta permettendo di poter passare le feste con maggiore tranquillità".

"Corriamo sulle terze dosi per arginare la variante"

"Ognuno agisca secondo coscienza, ma non sono io che devo dire queste cose, ma devono essere gli scienziati e i pediatri", ha aggiunto Figliuolo. "Questo virus muta, cerchiamo di contrastare questa variante, correndo sulle terze dosi".

Arrivano 5 milioni di dosi

"Le dosi ci sono: devo confermare che oltre i 5,5 milioni di dosi già destinate alle Regioni, da oggi in avanti il 17, il 22 e il 29 ne affluiranno altre 5 milioni, di cui oltre la metà saranno dosi Pfizer", ha poi detto Figliuolo. "Ne arriveranno altre con continuità da gennaio in avanti - ha aggiunto - per consentire di vaccinare i bambini senza problemi: la macchina organizzativa c'è e sta andando avanti".