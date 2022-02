Firenze, 9 febbraio 2022 - Continuano le richieste di aiuto e le segnalazioni dei lettori a proposito di problemi e disservizi legati alle procedure Covid. A rispondere è oggi Simone Gheri, direttore di Anci Toscana, l’associazione dei Comuni.

"Mio padre – ci scrive Elisabetta - 83 anni, si è vaccinato, ha preso il Covid e finiti i 21 giorni di isolamento si è visto ritirare dall’Ausl il green pass. Ha poi fatto un tampone negativo il 17 gennaio. Da allora ha chiamato varie volte (o si è recato di persona) Usl Centro, medico di base, Regione, Misericordia di Rifredi (dove ha fatto il tampone), numero verde, farmacia di zona, ma nessuno si è preso la briga di cercare di risolvere il problema. Abbiamo scritto delle mail a fineisolamentouslcentro, direttore Ausl centro, all’assessore Simone Bezzini, e ancora nessuna risposta. Di fatto un anziano con varie patologie, sopravvissuto al Covid, deve ora essere isolato e in preda alla disperazione perché non può, soprattutto dal 1° febbraio, andare alle Poste, in banca, in libreria, al bar, dal tabaccaio... Questo solo perché il sistema ha sbagliato e nessuno può o vuole risolvere. Quante persone anziane o sole, deboli, vengono lasciate a se stesse in questa situazione? La Regione vanta uno dei migliori sistemi sanitari e non ha previsto come ovviare agli inceppamenti del sistema? Una città come Firenze non ha una procedura?".

"A parte la vicinanza umana a questa famiglia – spiega Gheri – consiglio di insistere con il medico di famiglia. In alternativa potete accedere al portale referticovid.sanita.toscana.it e fare l’autovalutazione inserendo i dati dei due tamponi (positivo iniziale e negativo finale). È una procedura con alcuni passaggi un po’ complessi a livello digitale, ma credo che i figli potrebbero risolvere bene la situazione".

Le regioni che non dialogano

Sono residente a Lerici e provvisoriamente a Firenze ospite di mio figlio. Ho fatto i primi due vaccini a Sarzana, in Liguria, il 7 e 28 aprile e ho fatto la terza dose il 10 dicembre al Mandela. Non ho ricevuto il super green pass pur avendo sollecitato al 1500 perché, mi è stato detto, i sistemi informatici delle due regioni non si parlano. Mi hanno spiegato che dovevo io fare richiesta all’Usl Toscana Centro domandando di prendersi a carico i certificati vaccinali di Sarzana, cosa assurda, ma che comunque ho fatto il 22 gennaio e sollecitato il 31. Non è successo niente! Nel frattempo il Ministero della Salute mi avverte che il 1° febbraio è scaduto il green pass base e che devo fare la terza dose: ma l’ho già fatta da più di un mese. E quando sono riuscita a parlare con il 1500 mi viene detto che a loro non risulta e che non posso mandargli io i certificati ma deve essere la Regione. In conclusione pur avendo fatto il ciclo completo sono nell’impossibilità di fare qualsiasi cosa come un non vaccinato. Donella

«Potrebbe esserci stato un errore nella registrazione. Provi a verificare attraverso il suo medico di famiglia che ha accesso ai dati, oppure torni al Mandela Forum dove ha fatto la terza dose e faccia presente la situazione».

Scrivo perché ho dei dubbi. Siccome ho avuto due bimbe positive in casa, io come previsto ho fatto molecolare al 5 giorno 31 gennaio 2022. Il risultato è stato bassa carica e ho ripetuto il tampone dopo 24 ore con esito negativo. Ora nei prossimi giorni devo fare la terza dose. Il medico vaccinatore lo può differire con apposito certificato? Grazie per una vostra risposta. Porgo gentili saluti, Nunzia

«Per la normativa il tampone di controllo negativo dopo la bassa carica equivale in tutto e per tutto al negativo. Può comunque porre i suoi dubbi al suo medico di famiglia che valuterà il da farsi, anche a proposito di un eventuale rinvio».

Guarito, dopo 4 mesi va fatto il booster

Vaccinato con 2 dosi in attesa della terza già prenotata, svolgo attività di bar caffetteria. Sono risultato positivo al tampone antigenico, con sintomi lievi. Sono trascorsi 12 giorni farò il tampone molecolare e se negativo come posso riavere il Green pass. La guarigione è equiparata a dose booster? Quale procedura seguire nel groviglio digitale? Lorenzo

«La procedura è automatica, ma per accelerare l’iter le consiglio accedere al portale referticovid.sanita.toscana.it e di fare l’autovalutazione inserendo i dati dei due tamponi (positivo iniziale e negativo finale). Il Green pass da guarigione dura 4 mesi, dopo i quali occorre procedere a fare la terza dose. Il green pass da booster non ha scadenza. Queste sono le uniche differenze fra i due green pass».

La tessera sanitaria non deve essere scaduta

Ero positivo il 14 gennaio, sono guarito e non mi è arrivato il Green pass per colpa della scadenza della tessera sanitaria. Cosa posso fare? Hicham

«Credo che la strada più semplice sia rinnovare subito la tessera sanitaria e poi accedere al portale referticovid.sanita.toscana.it. Qui può fare l’autovalutazione inserendo i dati dei due tamponi. Questa procedura le dovrebbe sbloccare in modo rapido il Green pass di guarigione».

Green pass da sbloccare

Potrei avere qualche informazione per sbloccare il mio Green pass essendo negativo dal 22 gennaio. Olga

«Le consiglio di accedere a referticovid.sanita.toscana.it e di fare l’autovalutazione. In alternativa può chiedere una verifica al suo medico di famiglia».

Il contagio che non risulta

Sono risultata positiva al molecolare effettuato lo scorso 3 gennaio. Dopo circa un’ora, ho ricevuto il «green pass» come se avessi fatto la terza dose di vaccino (avevo fatto la seconda dose a luglio). Non sono mai stata contattata da nessuno, a parte il contatto con il mio medico, che non sapeva neppure lui cosa dire a proposito del green pass della terza dose. Dopo 10 giorni ho fatto un tampone risultato negativo ma ancora nessun contatto, come se io non fossi mai stata positiva. Mi è stato consigliato di contattare sia la Ausl che l’ufficio di igiene e ho provato, ma nessuno risponde, sia al telefono che via email. Io, come ripeto, ho al momento un green pass come avessi fatto la terza dose, mentre lo dovrei avere di guarigione, anche perché avendo contratto il Covid non dovrei fare la terza dose. Vittoria

«Potrebbe esserci un errore legato al codice fiscale, come purtroppo è successo spesso. Le consiglio di accedere al portale referticovid.sanita.toscana.it e di fare l’autovalutazione inserendo i dati dei due tamponi (positivo iniziale e negativo finale). In alternativa può chiedere una verifica al suo medico di famiglia».