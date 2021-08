Marradi (Firenze), 25 agosto 2021 - E' un raduno a cui partecipano centinaia di persone e si svolge nei boschi nei dintorni di Marradi e San Godenzo, comuni del Mugello, in provincia di Firenze. A quel raduno è scattato l'allarme per un caso di covid. Che costringe ora le autorità a isolare il bosco dove il caso è stato registrato. Problemi per l'evento organizzato dalle Rainbow Family, le famiglie arcobaleno che propagandano uno stile di vita più vicino alla natura.

Sono raduni che hanno sempre un certo successo, con gente da tutta Italia e non solo. Adesso il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Firenze, dopo il caso registrato, ha stabilito che il sindaco di Marradi, luogo dove da giorni si sta svolgendo l'evento autorizzato, «disponga l'immediato isolamento della zona boschiva interessata sia in entrata che in uscita» e «si è inoltre concordata la predisposizione, altrettanto immediata, dei servizi sanitari in loco per l'effettuazione di screening sui soggetti ancora presenti tramite tampone Covid e l'adozione di ogni conseguente necessario provvedimento a tutela della salute individuale e collettiva».

Attraverso gli organizzatori del raduno, con i quali il presidente dell'Unione montana dei Comuni del Mugello assicura costanti collegamenti, sarà provveduto anche al tracciamento e alle conseguenti misure precauzionali per i soggetti che hanno ormai lasciato la manifestazione. Che si svolge in forma autorizzata.