Covid, caos ospedali per gli isolati L’Asl chiede di eliminare i tamponi

di Ilaria Ulivelli

Al netto del fatto che non si registrano situazioni critiche, il Covid non è scomparso. Anzi, galoppa. L’esperienza ci ha insegnato che quando parte la crescita a ritmo esponenziale, la diffusione del virus continua ad accelerare per diverse settimane.

In Toscana, nella settimana dal 17 al 23 agosto, i casi rilevati sono raddoppiati, passando da 441 a 808. Dallo stop dell’obbligo vaccinale, fino alla cancellazione dell’isolamento (avvenuta lo scorso 11 agosto) per le persone risultate positive, il passo è stato breve.

Nella stragrande maggioranza dei casi il virus si comporta come un’influenza e si risolve nel giro di cinque giorni, anche se permangono – pur meno aggressivi – i sintomi suggestivi: dal mal di testa alla febbre ai dolori articolari alle alterazioni del gusto alla tosse, raffreddore e annessi e connessi.

Anche nella nostra regione cresce la diffusione della nuova variante Eris, la più rapida per trasmissione sino a questo momento. Pochissime persone (anche se finiscono a letto febbricitanti) effettuano il tampone, che però è ancora obbligatorio per il ricovero in ospedale. E il problema in questo momento è rappresentato proprio da questo fatto. Se i tecnici del ministero della Salute si preparano a gestire un’eventuale ondata autunnale senza escludere il ritorno delle mascherine in alcuni particolari contesti, gli ospedali che effettuano i tamponi alle persone che devono essere ricoverate, sono costretti a gestire i casi Covid, anche privi di sintomi, in bolle isolate, con tutto ciò che questo comporta. Con gli organici ridotti all’osso e le ferie del personale è ancora più complicato riuscire a senza aggravi di lavoro a gestire separatamente i casi Covid.

Le Asl chiedono alla Regione di eliminare l’obbligo di tampone per il ricovero, almeno per le persone asintomatiche. Altrimenti presto, se la diffusione continuerà a crescer a questo ritmo, gli ospedali potrebbero trovarsi in seria difficoltà con l’organizzazione nei reparti.

Ma si affaccia un problema etico: di fatto cancellando l’obbligo di isolamento viene consentito a chiunque, consapevole o inconsapevole di avere il virus, di contagiare altre persone nei luoghi pubblici. In ospedale eliminare l’obbligo di tampone per i ricoveri per gli asintomatici avrebbe sì un benefico ritorno a livello di organizzazione del lavoro, ma potenzialmente metterebbe a rischio le persone fragili, che con grande probabilità sono presenti nei reparti ospedalieri, dove già si diffondono altri batteri e virus.

Vedremo cosa deciderà la Regione.