Covid, cadono gli ultimi divieti Resta il buonsenso con i fragili

Nessun isolamento, nessun divieto di uscire e neanche alcuna mascherina: chi è positivo al Covid non deve più seguire alcuna imposizione di legge. Può uscire, frequentare persone e anche non segnalare la sua positività. Dopo la fine ufficiale dello stato di emergenza, ora son cadute anche le ultime prescrizioni e col decreto legge 105 approvato dal governo e pubblicato in Gazzetta ufficiale, decade l’obbligo per chi è positivo di isolarsi per cinque giorni, come avveniva finora, e quindi di restare a casa, ma anche di indossare le mascherine al chiuso o con assembramenti. Anche la Regione ha accolto la scelta governativa e inviato una nota alle aziende sanitarie. Ma se la legge non lo impone più, restano la coscienza e il buon senso a tutela degli altri, soprattutto i più fragili, invece di privilegiare il proprio egoismo. Anche perché pur non essendoci bollettini ufficiali quotidiani, che erano diventati un’abitudine, i numeri di positivi tornano ad essere alti ovunque, anche nelle nostre zone. Dagli ultimi dati regionali, la scorsa settimana sono stati registrati 401 nuovi casi di Covid-19; 2.175 toscani sono ancora positivi, meno gravi con la guarigione totale nel 99,1% dei casi, ma 79 persone sono in ospedale con positività e la settimana scorsa si sono registrati 22 nuovi decessi: 13 uomini e 9 donne con età media di 84 anni. Non – è giusto specificarlo - morti per Covid, ma morti col Covid, con il virus che ha colpito pazienti fragili, con altre patologie che si sono aggravate. E si tratta solo dei numeri conosciuti. "Ormai non si fanno quasi più i tamponi – conferma il dottor Mauro Ucci, presidente della sezione di Firenze della Fimmg e medico di famiglia -. Anche in farmacia è difficile trovarli. Quindi non sappiamo realmente quanti dei sintomi para influenzali che registriamo, sono causati dal Covid o meno. Eppure tutti abbiamo una sensazione di ripresa della malattia, seppur con casi meno gravi". Una sensazione che trova riscontro anche nella nuova campagna vaccinale anti Covid che la Regione sta preparando per l’inverno, anticipa Ucci, prevista per gli over 65 e i fragili, ma allargata a quanti preferiscono tutelarsi.

"Dobbiamo tornare a fare i conti con le mascherine, non per obbligo, ma come cultura, ispirandoci agli orientali – dice il medico -: le persone fragili o che temono di ammalarsi devono indossarla in luoghi chiusi o affollati. Chi ha un raffreddore o un mal di gola, deve mettere la mascherina per proteggere gli altri, soprattutto se fragili. Non sappiamo chi ci sta intorno: tocca a noi tutelarci e tutelarlo, senza vergogna di indossare una mascherina".

Manuela Plastina